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Samsun'un tek kadın servis şoförü öğrencilerin gözdesi

Samsun'da 11 yıldır servis şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Özgül Atalı, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürmeye devam ediyor.
 07 Mart 2020 15:49
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Samsun'un tek kadın servis şoförü öğrencilerin gözdesi

Samsun'da 11 yıldır servis şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Özgül Atalı, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürmeye devam ediyor. Öğrencilerin gözdesi olan Atalı, "Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olarak varım demenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Her gün Samsun caddelerinde direksiyon sallayan Özgül Atalı evli ve 1 kız çocuğu annesi. Aynı zamanda tur firması olan Özgül Atalı, 11 senedir servis şoförlüğü yapıyor. Öğrencilerin 'Özgül Abla' diye hitap ettiği Atalı, trafik kurallarına harfiyen uyuyor, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutuyor. Öğrencilere 'anne' şefkati ile yaklaşan Atalı, herkes tarafından takdirle karşılanıyor.

"İlk olayım dedim"

13 yıl boyunca direksiyon öğretmenliği yaptığını belirten Özgül Atalı, "Bana servis şoförlüğü yapmam için teklif geldi. Sektörde hiç kadın yoktu. Benim de dikkatimi çekti. İlk olayım dedim. İlk etapta insanlar araçla gördükleri zaman şaşırıyorlardı. Minibüs ve kadın sürücü görünce şaşırıyorlardı. En büyük avantajım 13 yıl boyunca direksiyon öğretmenliği yapmak oldu. Çocukların yaklaşımı çok güzel. Direksiyona geçtiğimde ve çocukların arasına girdiğimde tüm her şeyimi unutuyorum. Bir aile ortamımız var. Belki de evde anne ve babaları ile paylaşamadıklarını benimle paylaşıyorlar, akıl alabiliyorlar" diye konuştu.

"Sadece 1 dakikalarını ayırsınlar"

Bir servis şoförlerinin çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Atalı, "Çocuğun ahlaki yapısından sonra çocuğun arabaya indirilip bindirilmesi, araç içerisinde unutulmaması, davranış şekilleri, bunlar gerçekten çok hassas konulardır. Sonuçta aileler bize önce canını sonra namusunu emanet ediyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Çocuk araçtan indiği gibi arkadan gelen aracın vurduğu, araç içinde çocukların unutulması gibi konular oluyor. Ben şahsen öğrenciler okula geldiği vakit çok değil 1 dakika mı ayırarak aracın arka tarafına geçiyorum. Koltukları kontrol ediyorum. Uyuyakalan çocuklar olabilir veya bir eşyasını unutan öğrenciler olabilir. Çocuk beslenme çantasını unutabilir veya kitabını unutabilir. Bütün gün okulda aç kalabilir. Eğitimi aksayabilir. Bu durumlarda şoför arkadaşlarımın biraz hassasiyet göstermesini istiyorum. Hem bir firma sahibi hem de bir anne olarak bunu gönülden istiyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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