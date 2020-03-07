1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra kolonya satışı arttı. Eskişehir'de kolonya satışı yapan bir firmanın sahibi Meral Aydın, "Müşterilerimiz özellikle cep, çanta boyu kolonya çeşitlerini tercih ediyor. Limon kolonyası zaten her zaman çok satılırdı, ama satışlarımızda artış oldu tabi" dedi.
 07 Mart 2020 16:13
Yazdır
Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüse karşı Türkiye'de de tedbirler alındı. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı. Eskişehir'de kolonya satan firma sahibi Meral Aydın, koronavirüs endişesi taşıyanların kolonyayı daha sık kullanmaya başladığını söyledi. Türk halkının her zaman kolonya kullandığını, ancak koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu dönemlerde satışların daha da arttığını ifade eden Aydın, "Müşterilerimiz özellikle cep, çanta boyu kolonya çeşitlerini tercih ediyor. Zaten bilinen bir gerçekti, ama uzmanlarımızın uyarmasıyla hijyenin önemi bir kez daha fark edildi" dedi.

Emekli öğretmen Gülten Özçelik, devamlı kullandıkları kolonyayı simdi salgınlara karşı da kullandıklarını belirterek, "Limon kolonyası, biz Türklerin devamlı kullandığı bir kolonya. Her zaman alıyoruz ve kullanıyoruz. Ankara'ya gideceğim, oğluma da götüreceğim bidonla. Onun için 2 tane alıyorum. Her zaman için çocukların da ellerini onlarla dezenfekte etmesi lazım" diye konuştu.

Koronavirüse yönelik kişisel ve en etkili yolun temizlikten geçtiğini anlatan Gürcan Özdemir ise halkın kalabalık olduğu yerlerde kullanmak için yanında kolonya taşıdığını söyledi. Uzmanları dinleyerek kolonya kullanımını artırdığını ifade eden Özdemir, "En etkili yolun kolonya olduğunu duydum. Hem elleri sık sık yıkamak gerekiyor, hem fazla temasta bulunmamak gerekiyor. Kolonyayı tavsiye ettiler, yanımızda bulunması gerekiyor. Toplu taşımalara binince yapılacak en güzel şey bu" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
07 Mart 2020 17:03		 Orman köylüsüne 204 milyon TL destek
07 Mart 2020 16:23
Bankalarda kadınlar çalışıyor, erkekler yönetiyor
07 Mart 2020 15:13		 Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı
07 Mart 2020 15:09
Öğrencilerin hedefi savunma sanayisi şirketleri
07 Mart 2020 11:28		 Yeni sondaj gemisi üç ayda hazır olacak üç bin metreye inecek
07 Mart 2020 08:07
İlker Aycı: Virüs, 11 Eylül'den daha beter
07 Mart 2020 07:31		 İhracat odaklı büyüme modelini güçlendirerek devam ettirmeliyiz
07 Mart 2020 00:03
Koronavirüsü salgınına karşı tedbir alacağız ancak dış ticaretin engellemeyeceğiz
06 Mart 2020 23:07		 Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu
06 Mart 2020 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - İkinci elde baş döndüren artış17:23 - Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor17:18 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu17:13 - Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor17:08 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 145'e yükseldi17:03 - En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?16:58 - Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı16:53 - Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu16:48 - Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor16:43 - Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
16:38 - Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor16:33 - Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında16:28 - Kadın polislerden havadan ve karadan denetim16:23 - Orman köylüsüne 204 milyon TL destek16:18 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı16:13 - Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı16:08 - Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor16:04 - Akademide kadın imzası; Erkekleri de sayıca geçtiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilker kaleli 1
marteniçka 2
kıtlama çay 3
keman sesi 3
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 3
abdullah avcı 3
unutulmaz film ve dizi replikleri 4
vatanseverlik testi soruları 1
yalnız kuş 1
geceye bir şiir bırak 4
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam