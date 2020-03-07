Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
|07 Mart 2020 16:18
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha dahil oldu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde Şanlıurfa'dan oğulları Hasan Kılıç için gelen anne Fikriye ile baba Zeynel Abidin Kılıç da yer almaya başladı.
Anne Kılıç, yaptığı açıklamada, oğlunun 2 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.
İki yıldır evladıyla iletişim kuramadığını ve bunun çok zor bir durum olduğunu belirten Kılıç, "Allah kimsenin başına getirmesin. Oğlumun gelmesini istiyorum. Eğer sesimi duyuyorsan oğlum ne olursun dön gel. Devletine sığın, devletten sana zarar gelmez. Seni kandırıp götürdüler, bizi birbirimizden kopardılar. Sesini duysam dünyalar benim olur." dedi.
Televizyonda gördüğü annelerin kendisi için de bir umut olduğunu aktaran Kılıç, şöyle konuştu:
"HDP'yi sorumlu tutuyorum. Biri öncülük yapmazsa oğlum bir başına gidemez. Oğlumu okutup bir yerlere gelmesini isterdim. Ben de onları sorumlu tutuyorum, onlardan başka kimse götüremez. HDP'den istiyorum, oğlumu getirsinler."
Kılıç, oğlu için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini dile getirdi.
Baba Kılıç da oğluna kavuşmak için eşiyle eyleme dahil olduğunu belirterek, evlatlarının yokluğundan ötürü 2 yıldır yarı ölü gibi yaşadıklarını dile getirdi.
"HDP'den oğlumu istiyorum, onlardan başka kimse götüremez" ifadesini kullanan Kılıç, "Oğlumu benden aldılar, onu geri istiyorum. Hasan sesimi duyuyorsan gel devlete sığın. Devletten sana zarar gelmez. Oğlumun götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutuyorum, oğlumu onlardan istiyorum." diye konuştu.
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