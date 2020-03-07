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Orman köylüsüne 204 milyon TL destek

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) faaliyetleri ile 2019 yılında toplamda 9 bin 341 aile ve 5 kooperatife, yüzde 20'si hibe olmak üzere 204 milyon 425 bin TL destek sağlandı.
 07 Mart 2020 16:23
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Orman köylüsüne 204 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl ağaçlandırma, yangınla mücadele, orman bakımı, orman koruma, orman zararlılarıyla mücadele gibi ormancılık faaliyetleri titizlikle yürütülüyor. Bu faaliyetlerin yanında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar sosyal ve ekonomik açıdan destekleniyor. Bu kapsamda yapılan ORKÖY faaliyetleri ile orman köyü veya mahallelerinde yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi amaçlandı. 'Ferdi desteklemeler' ile orman köylüsünün refah seviyesi yükseltilirken, hem odunun yakacak olarak kullanımı azaltılıyor hem de yeni istihdam kapıları açılıyor.

KIRSALDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Orman Genel Müdürlüğü'nce 2019 yılında sosyal amaçlı yapılan ferdi desteklemeler ile dam örtülüğü, kat kaloriferi sistemi, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi ve dış cephe mantolama gibi alanlarda 2 bin 163 aileye ORKÖY desteği sağlandı. Yine 2019'da ekonomik amaçlı yapılan ferdi desteklemeler ile hayvancılık, seracılık, bağcılık, halıcılık, fenni arıcılık, orman üretim mekanizasyonu, lavanta ve çilek yetiştiriciliği gibi alanlarda 7 bin 178 aileye ORKÖY desteği sağlandı. Tüm bu ferdi desteklemelerin dışında orman köylerinde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri de proje bazında desteklenirken, bu kapsamda faaliyet yürüten 5 kooperatif, 2 milyon 884 bin TL, ORKÖY desteğinden faydalandı. ORKÖY faaliyetleri ile 2019 yılında toplamda 9 bin 341 aile ve 5 kooperatife yüzde 20'si hibe olmak üzere 204 milyon 425 bin TL destek sağlandı. 2020 yılında da kırsaldaki vatandaşları kalkındırma çalışmalarının süreceği kaydedildi.
DHA
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