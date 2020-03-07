1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak isteyen 6 kişi, gözaltına alındı.
 07 Mart 2020 16:33
Yazdır
Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak isteyen 6 kişi, gözaltına alındı.

Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Güneş Mahallesi'nde yaşayan T.K.'nın (51), evinde sakladığı Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Mahkemeden arama kararı alan ekipler, şüpheli T.K'nın evine yapılan operasyonda, garaja gizlenmiş Helenistik döneme ait Zeus heykeli ele geçirdi.

T.K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, operasyonda gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07 Mart 2020 16:58		 Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor
07 Mart 2020 16:48
Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor
07 Mart 2020 16:08		 Konya'da ambulans tırla çarpıştı: 3 personel yaralı
07 Mart 2020 15:37
Katı atık tesisini engelleyen 13 kişiye gözaltı
07 Mart 2020 14:45		 İzmir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 15 tutuklama
07 Mart 2020 13:04
Giresun'da tahta köprüden dereye düşen kadın öldü
07 Mart 2020 13:01		 Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
07 Mart 2020 11:00
Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama
07 Mart 2020 10:23		 İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
06 Mart 2020 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - İkinci elde baş döndüren artış17:23 - Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor17:18 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu17:13 - Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor17:08 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 145'e yükseldi17:03 - En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?16:58 - Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı16:53 - Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu16:48 - Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor16:43 - Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
16:38 - Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor16:33 - Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında16:28 - Kadın polislerden havadan ve karadan denetim16:23 - Orman köylüsüne 204 milyon TL destek16:18 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı16:13 - Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı16:08 - Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor16:04 - Akademide kadın imzası; Erkekleri de sayıca geçtiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çekirge salatası 2
geceye bir şiir bırak 4
miha zajc 1
yalnız kuş 1
şimdi değilse ne zaman 6
kıtlama çay 3
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken 1
Hiferozmi 1
yalova belediyesi'nin ak parti'ye geçmesi 2
öğretmen 4
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam