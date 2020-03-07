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Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Konya AK Parti'dir, AK Parti, Konya'dır. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir. Çünkü bizim anlayışımızda esas olan dosta vefa göstermektir. Dost ise Allah'ın davasını tutan, haksızlık karşısında susmayan, 'dünya beşten büyüktür', 'Kudüs, İslam'ındır' diye haykıran liderimiz, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
 07 Mart 2020 16:43
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Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, beklenen bir ülkedir. Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir. Hiçbir ordu, devlet, güç; zamanı gelmiş bu büyük fikrin karşısına dikilemez. Bu millet, vatanında hiçbir operasyona izin vermez, müsaade etmez. Tüm zalimlerin içinde Türkiye'nin, şanlı tarihiyle yeniden yükseleceğine dair bir korku var." dedi.

Kurum, partisinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 18 yıldır ilk günkü gibi heyecanından, coşkusundan ve aşkından hiçbir şey kaybetmediğini belirtti.

Yeni eserler ortaya koyarak büyük ve tarihi yolculuğu devam ettirdiklerini anlatan Kurum, "Bundan tam 1 yıl önce 31 Mart seçimlerinde sizler Cumhurbaşkanımızı mahcup etmediniz. Büyükşehirde yüzde 70,5 gibi son derece yüksek bir oy oranıyla partimize, davamıza, liderimize sahip çıktınız. Bu rekor oyla Konya'mız, ilk sıraya yerleşti. Selçuklu da yüzde 67,5 ile en yüksek oy alan ilçelerimizden biri oldu. Bu başarı sizlerin eseridir, davasına vefalı Konyalıların eseridir." diye konuştu.

Türkiye'nin milyonlarca mazlumun duaları üzerinde yükselen, büyüyen, serpilen büyük bir dava olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Çanakkale, İstiklal Harbi, 15 Temmuz şehitlerinin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe ve Bahar Kalkanı şehitlerinin kutlu davasıdır. Aziz milletimizin mübarek davasıdır. Dün Çanakkale ruhu ne ise bugün Bahar Kalkanı ruhu odur. Dün Çanakkale'ye, Ankara'dan, Konya'dan, Kahramanmaraş'tan, Diyarbakır'dan, Bağdat'tan, Halep'ten, Şam'dan, İdlib'den gelenleri buluşturan ruh ne ise bugün vatanı müdafaa eden Mehmetçiğin taşıdığı ruh da odur. Türkiye, beklenen bir ülkedir. Türkiye, vakti gelmiş bir fikirdir. Hiçbir ordu, devlet, güç; zamanı gelmiş bu büyük fikrin karşısına dikilemez. Bu millet, vatanında hiçbir operasyona izin vermez, müsaade etmez. Tüm zalimlerin içinde, Türkiye'nin şanlı tarihiyle yeniden yükseleceğine dair bir korku var. Bu nedenle yalnız 783 bin kilometrekarelik Türkiye'yi değil, ülkemizin 5 milyon 200 bin kilometrelik gönül coğrafyasını da 1000 yıllık tarihini de yenmeleri gerekiyor. İşte bu yüzdendir ki terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz, büyük mücadeleler veriyoruz."

Kurum, Bahar Kalkanı Harekatı'nın mazlumun yanında zalime verilen en büyük cevap olduğunu kaydetti.

- "Konya ile Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse giremeyecektir"

Türkiye'nin her yerinde çevre, inşa, imar ve ihya çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini anlatan Kurum, Konya'da Bakanlığının yaptığı hizmet ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Kurum, AK Parti ile Türkiye'nin kaderinin ortak olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ellerini ovuşturarak AK Parti'nin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, bundan sonra da sevindirmeyeceğiz. Bugün bu muhteşem salonu, bu muhteşem coşkuyu, bu kalabalığı gördük. Allah'a binlerce kez hamdettik. Allah'ın izniyle, bundan sonra da bu birliğimize ve beraberliğimize devam edeceğiz. Konya AK Parti'dir, AK Parti, Konya'dır. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir. Çünkü bizim anlayışımızda esas olan dosta vefa göstermektir. Dost ise Allah'ın davasını tutan, haksızlık karşısında susmayan, 'dünya beşten büyüktür', 'Kudüs, İslam'ındır' diye haykıran liderimiz, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Unutmayın, yolumuz uzun, yükümüz ağır. AK Parti'ye gönül vermiş her kardeşimin omuzlarında tarihi bir mesuliyet var. AK kadrolar olarak, hep birlikte gece-gündüz demeden çalışacağız. Allah'ın izniyle sizler sayesinde hem sahada hem masada kazanacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar, Türkiye'yi siyasetiyle, ordusuyla, ekonomisiyle küresel güç yapıncaya kadar, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarıncaya kadar bize durmak da dinlenmek de haramdır."

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile çok sayıda partili katıldı.
Anadolu Ajansı
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