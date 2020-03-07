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Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan ambulanstaki 1'i hasta 4 kişi yaralandı.
|07 Mart 2020 16:58
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan ambulanstaki 1'i hasta 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolundaki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Rahatsızlanan Mehmet Kaymakçı'yı (55) hastaneye taşıyan Hayrettin Çakmak (25) yönetimindeki 09 HG 791 plakalı ambulansla Ali T.'nin kullandığı 19 UC 595 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada devrilen ambulanstaki hasta Kaymakçı, sürücü Çakmak, sağlık görevlileri Pelin Tok (30) ve Eylem Asli Eren (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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