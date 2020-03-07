1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Kira, ulaşım ve temel gıda maddeleri gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasına Cayman Adaları'nın yerleştiği saptanırken, Cayman Adaları'nın 141,64 endekse sahip olduğu kaydedildi.
 07 Mart 2020 17:03
Yazdır
En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Medya takip kurumu Ajans Press, hayat pahalılığı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl hayat pahalılığı ile alakalı basına bin 234 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yılın haber adetlerine bakıldığında ise 4 bin 474 olarak görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde de hayat pahalılığına oranla asgari ücrete gelen zammın medyada büyük yankı uyandırdığı kaydedildi.

TÜRKİYE 101'İNCİ SIRADA

Ajans Press'in, MoveHub verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yaşamanı sürdürmek için en pahalı olan ülkeler belirlendi. Raporun fatura, kira ve ulaşım gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlandığı görüldü. Böylelikle listenin ilk sırasına yerleşen ülke Cayman Adaları olurken, sırasıyla pahalılıkta ilk sırada yer alan diğer 5 ülke; Bermuda, İsviçre, Norveç ve İzlanda olarak sıralandı. 132 ülkenin yer aldığı listeye Türkiye'nin 101'inci sıradan girdiği görülürken hayat pahalılık endeksi 35,66 olarak saptandı. Listenin en son sırasında yer alan ülke ise 18,58 ile Pakistan olarak gözlendi. Pakistan'ın üzerinde yer alan, yaşam maliyetinin ucuz olduğu diğer ülkeler ise Afganistan, Hindistan, Suriye ve Tunus olarak sıralandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Orman köylüsüne 204 milyon TL destek
07 Mart 2020 16:23		 Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı
07 Mart 2020 16:13
Bankalarda kadınlar çalışıyor, erkekler yönetiyor
07 Mart 2020 15:13		 Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı
07 Mart 2020 15:09
Öğrencilerin hedefi savunma sanayisi şirketleri
07 Mart 2020 11:28		 Yeni sondaj gemisi üç ayda hazır olacak üç bin metreye inecek
07 Mart 2020 08:07
İlker Aycı: Virüs, 11 Eylül'den daha beter
07 Mart 2020 07:31		 İhracat odaklı büyüme modelini güçlendirerek devam ettirmeliyiz
07 Mart 2020 00:03
Koronavirüsü salgınına karşı tedbir alacağız ancak dış ticaretin engellemeyeceğiz
06 Mart 2020 23:07		 Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu
06 Mart 2020 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - İkinci elde baş döndüren artış17:23 - Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor17:18 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu17:13 - Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor17:08 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 145'e yükseldi17:03 - En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?16:58 - Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı16:53 - Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu16:48 - Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor16:43 - Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
16:38 - Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor16:33 - Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında16:28 - Kadın polislerden havadan ve karadan denetim16:23 - Orman köylüsüne 204 milyon TL destek16:18 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı16:13 - Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı16:08 - Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor16:04 - Akademide kadın imzası; Erkekleri de sayıca geçtiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 2
kukumav kuşu gibi 2
sigaranın tadında ki değişim 8
yalnız kuş 1
modern kölelik 1
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 2
magnolia tatlısı 2
vladimir micov 1
şu an çalan şarkı 1
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam