Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor

Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Yunanistan, sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor.

Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.

Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor.

Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.

Yunanistan'ın sert müdahaleleri devam ediyor

Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor.

Yunanistan, sığınmacılara biber gazı ile müdahale ediyor

Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.

Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.

Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.