1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci elde baş döndüren artış

İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyat artışı hem galericileri hem de vatandaşları mağdur ediyor.
 07 Mart 2020 17:28
Yazdır
İkinci elde baş döndüren artış

İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyat artışı hem galericileri hem de vatandaşları mağdur ediyor.

İkinci el araç piyasasında fiyatlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan sıfır araç üretim sıkıntısı 2. el oto pazarlarına da yansıdı. Sıfır araç almak için bayiye başvuran vatandaşlar 2 ve 6 ay arasında değişen bekleme süreleri ile karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple ikinci el araç piyasasında oluşan yoğun talep fiyatlara adeta tavan yaptırdı.

"Sattığımız arabanın yerine yenisini koyamıyoruz"

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Ahmet Ataseven, piyasanın çok yüksek olduğunu belirterek, "Şuan da ikinci el araba fiyatları aşırı derecede yüksek. Ocak ayında 30 bin liraya sattığımız araba şuan 45 ve 47 bin lira seviyelerine çıktı. Ancak yoğunluk var. Çünkü insanların sıfır araba alma şansları yok şu anda. Bundan dolayı ikinci ele talep çok. İkinci el araç almak isteyenler alıp yatırım yapsınlar. Çünkü bu fiyatların hiç aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Hatta fiyatlar daha da yükseliyor. Biz sattığımız arabanın yerine yeni araç koyamıyoruz. Fiyatların bu kadar yüksek olmasındaki ana sebep sıfır araç olmaması. Sıfır araç almak isteyen müşteri en az 3-4 ay beklemek zorunda. Bayilerde şuan araba yok. Bu nedenle de ikinci el piyasası yükseldi" dedi.

"Arabalar kanatlanmış"

İkinci el araba almak için oto pazarına gelen ve araç fiyatlarından şikayetçi olduğunu belirten Bekir Ak, "Oto pazarında arabalar kanatlanmış, uçuşa hazır vaziyete gelmiş. Ne alıcı ne de satıcı var. Gelen de boş gidiyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bu piyasadaki uçuş ortamını insanlar oluşturuyor. Hiçbir yerde bir şey yok. Biz sadece kendimize ediyoruz ve kendimiz buluyoruz. Hatta şu şarkıyı da yeri gelmişken hatırlatayım: Kendim ettim kendim buldum/ Gül gibi sararıp soldum" ifadelerini kullandı.

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından alınan bilgilere göre ikinci el araç fiyatları 20 bin TL'den başlayıp 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu
05 Mart 2020 20:43		 İkinci el araba artık yatırım aracı
04 Mart 2020 12:49
Şubatta en fazla ihracatı otomotiv yaptı
03 Mart 2020 13:07		 TOGG fabrikasının kurulacağı alanın plan değişikliği onaylandı
02 Mart 2020 20:23
'Ekspertize götürmeden sıfır araç dahi almayın' uyarısı
01 Mart 2020 11:59		 İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
01 Mart 2020 08:30
Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı
28 Şubat 2020 11:05		 Akaryakıtta indirim bekleniyor
28 Şubat 2020 10:28
Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor
27 Şubat 2020 13:12		 Sakarya'da üretilen otomobiller dünya yollarında
26 Şubat 2020 21:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - İkinci elde baş döndüren artış17:23 - Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor17:18 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu17:13 - Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor17:08 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 145'e yükseldi17:03 - En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?16:58 - Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı16:53 - Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu16:48 - Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor16:43 - Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
16:38 - Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor16:33 - Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında16:28 - Kadın polislerden havadan ve karadan denetim16:23 - Orman köylüsüne 204 milyon TL destek16:18 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı16:13 - Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı16:08 - Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor16:04 - Akademide kadın imzası; Erkekleri de sayıca geçtiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşırı empati sendromu 4
kukumav kuşu gibi 2
abdullah avcı 3
unutulmaz film ve dizi replikleri 4
öğretmen 4
sözlüğü güne çevirmek 3
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 2
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 4
şu an çalan şarkı 1
balık olsaydım 4
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam