Yunanistan sığınmacıların umuduna 'ateş' ediyor
Yunanistan, Avrupa'ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasız yüzünü ortaya koyuyor.
|07 Mart 2020 17:38
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Yunanistan, Avrupa'ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasız yüzünü ortaya koyuyor. Yunan sınır güçlerinin sınırda bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı.
Kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.
Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda yaralananların yanı sıra hayatını kaybedenler de oluyor.
Yunan sınır güçlerinin sınırında bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülendi. Tüfeğin üzerindeki termal kamera sistemi de dikkati çekti.Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor
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