Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor
|07 Mart 2020 17:58
|Yazdır
Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç giderek artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı gönderiyor.
Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 'umut' yolculuğuna çıkan mültecilerin akını Edirne'ye devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişlerini sürdüren 5 bin civarında mülteciye, Yunan askerleri orantısız güç uygulamaya devam ediyor. Tampon bölgede bulunan jiletli sınır hattında Yunan askerleri Türk tarafına yağmur gibi biber gazı göndermeye devam ediyor. Öte yandan, bazı mültecilerin söz konusu gaz bombalarından ciddi derecede yaralar aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sistinozis hastaları 'ağır engellilik raporu' talep ediyor
07 Mart 2020 19:28
|Bileziklerini satarak başladı, milyonluk tesis kurdu
07 Mart 2020 19:13
|8 ay sonra gelen trafik cezaları kabusları oldu
07 Mart 2020 18:13
|İdlib gazisine kabin ekiplerinden doğum günü sürprizi
07 Mart 2020 17:48
|Yunanistan sığınmacıların umuduna 'ateş' ediyor
07 Mart 2020 17:38
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu
07 Mart 2020 17:18
|Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor
07 Mart 2020 17:13
|Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu
07 Mart 2020 16:53
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
07 Mart 2020 16:18
|Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı
07 Mart 2020 15:54