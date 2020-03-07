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Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor

Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç giderek artıyor.
 07 Mart 2020 17:58
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Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor

Edirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç giderek artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı gönderiyor.

Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında 'umut' yolculuğuna çıkan mültecilerin akını Edirne'ye devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişlerini sürdüren 5 bin civarında mülteciye, Yunan askerleri orantısız güç uygulamaya devam ediyor. Tampon bölgede bulunan jiletli sınır hattında Yunan askerleri Türk tarafına yağmur gibi biber gazı göndermeye devam ediyor. Öte yandan, bazı mültecilerin söz konusu gaz bombalarından ciddi derecede yaralar aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
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