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Hayatının hatasını yapan sürücüye 10 bin TL ceza

Denizli'de hakkında 1,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, otomobiliyle radara girdikten sonra kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahsa ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik kurallarını ihlal ettiği için yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.
 07 Mart 2020 18:03
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Hayatının hatasını yapan sürücüye 10 bin TL ceza

Denizli'de hakkında 1,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, otomobiliyle radara girdikten sonra kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahsa ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik kurallarını ihlal ettiği için yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Bölgede radar ile hız denetimi yapan trafik ekipleri 06 BDY 539 plakalı bir otomobilin saatte 148 kilometre hızla radara girdiğini tespit etti. Trafik ekipleri ardından otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. Uygulama noktasını fark eden sürücü otomobili yol kenarında durdurdu. Polisler araca yaklaştıklarında ise otomobilin içindekilerin sürücü değiştirdiklerini fark edince şahısları gözaltına almak istedi. Direksiyon koltuğuna geçen şahıs ise polislerin geldiğini görür görmez otomobili hareket ettirerek kaçmaya başladı. Peşine araç ve motosikletli 5 polis ekibini takan şahıs birkaç kilometre gittikten sonra durdu ve içinde bir şahıs inerek bu defa yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri de şahsı yaya olarak kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan İ.A. isimli şahsı gözaltına alan ekipler, şüphelinin 'adam yaralama suçundan' dolayı hakkında 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ve bu yüzden kaçtığını belirledi.

Sürücüye 10 bin TL para cezası kesildi

Gözaltına alınan İ.A., Kınıklı Polis Merkezine götürülürken, yanındaki kişi ise serbest bırakıldı. Şahsın kullandığı otomobili ise kiralık araç olduğu öğrenildi. Polis ekipleri otomobili çekici ile otoparka götürdü.

Öte yandan, İ.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği için yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
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