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8 ay sonra gelen trafik cezaları kabusları oldu

Hasdal-Kemerburgaz yolunu kullanan sürücüler, hız limiti aşımı cezasının kendilerine 8 ay sonra gelmesine isyan etti. E-devlette görünmeyen cezaların bu kadar geç gelmesinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen İsmail Cura ile turizmci Arif Ekiz, toplamda şimdiye kadar 70 bin liraya yakın ceza ödediklerini belirtti.
 07 Mart 2020 18:13
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8 ay sonra gelen trafik cezaları kabusları oldu

Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerindeki Elektronik Denetleme Sistemine (EDS) göre hız limit aşımı yapanlara yollanan ceza makbuzları bazı sürücülerin kabusu oldu. Ceza makbuzlarının kendilerine çok geç ulaştırıldığını iddia eden sürücüler, binlerce lirayı tutan cezalar nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Söz konusu yol üzerinde yeterince aydınlatıcı trafik levhası olmadığını savunan sürücüler cezaların iptal edilmesini istiyor.

CEZA MAKBUZLARI GEÇ GELDİ

Geçtiğimiz yıl aldığı evin tadilatı için Kağıthane'deki evinden Arnavutköy'e gitmek için Hasdal-Kemerburgaz yolunu kullanan emekli İsmail Cura, 8 ay sonra gelen 33 trafik cezası makbuzunu görünce şoke oldu. Kullandığı kamyonet ruhsatlı minivan aracı için hız limitinin 90 kilometre olduğunu zanneden Cura, "Cezalar erkenden gelseydi, ben bu suçu işlememiş olurdum" dedi.

2019 yılının Mart ayından bu yana yeni aldığı evin tadilatı için Arnavutköy'e gidip geldiğini belirten Cura "3'üncü aydan 11'inci aya kadar hiçbir trafik cezası gelmedi. O yolda hız sınırı 70-90 arası. Benim aracım kamyonet olarak geçiyormuş. Ben o yoldan sürekli 80-90'la geçtim. 11'inci aydan sonra cezalar gelmeye başladı. Her gün 2-3 tane geldi. Ben bu cezaların altından nasıl kalkacağım bilemiyorum. Şu an elime geçen 33 ceza var. Tahmin ediyorum 150 tane daha gelecek. 11'inci aya kadar yediğim trafik cezaları e-devlette hiç görünmedi. Eğer elime bir tane ceza geçmiş olsaydı, ben bu suçu işlememiş olurdum. Ben suç işlediğimi sonradan fark ettim. Ama iş işten geçti" diye konuştu.

UYARI LEVHALARI YETERSİZ

Cura, yaklaşık 16 bin lira tutan cezayı ödedikten sonra itiraz için adliyeye başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben bir vatandaş olarak farkında olmayarak suç işlemişim. Bir tane elime ulaşsaydı, ben bu kadar suç işlememiş olacaktım. Tabelalarda görünen resimlerde benim kullandığım tip arabaların hiçbir uyarı levhası yok. Küçük araba ve kamyonetler görünüyor, otobüsler görünüyor. Benim aracı gösteren bir resim yok. O yüzden bu kadar ceza yemiş oldum. Bu cezayı yazan memur arkadaşlar hiç çalışmıyor herhalde; aynı cezayı iki kez göndermişler. Aynı saat ve aynı dakikanın cezası iki kez gönderilmiş. Cezanın birini yatırdım, birini yatırmadım. Bilmiyorum ne olacak."

TEBLİĞLER ZAMANINDA YAPILMIYOR

Aynı yolu kullanan turizmci Arif Ekiz de geçtiğimiz yılın nisan ve mayıs aylarının cezalarının kendisine yeni ulaştığını ifade ederek haziran ve temmuz cezalarının da gelmesini beklediğini söyledi.

Ekiz, "Toplamda 205 adet ceza var. Cezaların hepsi Hasdal-Kemerburgaz yolunda kesilmiş cezalar. Bu cezalar bize gününde tebliğ edilmedi. Aynı gün tebliğ edilmiyor ya da bir hafta sonra tebliğ edilmiyor; yaklaşık 6 ay 8 ay sonra tebliğ ediliyor. Bu cezalar bize gününde gelmiş olsaydı biz bu cezaların hiçbirisiyle karşılaşmamış olacaktık. Ama maalesef devletimiz bize cezaları gününde değil de 8 ay sonra gönderdi. Biz şu an mağduruz. Bizim gibi binlerce insan var. Bu tebliğlerin gününde yapılmaması vatandaşları zorda bırakıyor" şeklinde konuştu. Ekiz, kamyonların kendilerinden daha hızlı gittiğini iddia etti.

"CEZAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN GEÇEN AY 2 ARACIMI SATTIM"

Kendisine ulaşan cezaların tutarının 50 bin liranın üzerinde olduğunu belirten Arif Ekiz, "Ben turizm şirketi sahibiyim, çok sayıda aracım var. Türkiye'nin dört bir yanına araçlarım gidiyor. Giden araçlarda cezayı ertesi gün e-devlette görebiliyoruz. İzmir'de görüyorum, Bursa'da görüyorum, Gerede'de görüyorum, Ankara'da görüyorum, ama maalesef İstanbul'da 6-8 ay sonra görebiliyorum. Buradaki sıkıntının ne olduğunu bilemiyorum. Bir günde, 12 saatin içerisinde 4 bin liraya yakın ceza yemişim. Ben bu kadar para kazanmadım ki. Ben sadece sanal para kazanmışım. Parayı kazanan devlet, faiziyle benden fazlasını almış. Ben bu kadar cezayı ödeyebilmek için geçen ay 2 aracımı sattım. Kredilerimi mi ödeyeyim, ceza takibi mi yapayım. Artık bıktık. O zaman trafiğe çıkartmasınlar bizi." şeklinde konuştu.

DHA
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