1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı

Ekba Holding, yabancı yatırımcıların gündeminde olan Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ'yi satın aldı.
 07 Mart 2020 18:28
Yazdır
Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı

Gelişen drone tehditlerine karşı Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ, Ekba Holding bünyesine katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiği projelerle adını duyuran Harp Arge AŞ, geçen sürede çeşitli ülkelerin silahlı kuvvetlerine ihracatlar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı kataloğuna da giren şirket, yurt dışındaki yatırımcıların ilgisini çekti.

Harp Arge AŞ, drone savar sistemlerindeki başarısıyla Hollandalı teknoloji şirketlerinin takibine girdi. Türk savunma sanayisinde çalışan mühendislere yaptığı tekliflerle dikkati çeken Hollanda'nın, Harp Arge AŞ'yi kamuoyuna lanse edilmemiş yeni savunma projeleri için satın almak istediği gündeme gelmişti.

Ekba Holding, Harp Arge'nin bilgi birikimi ve yürütmüş olduğu Ar-Ge çalışmalarının yurt dışına çıkışını engellemek için şirketi satın aldı ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarının arasına dahil etti.

Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, satın almaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İlklerin öncüsü olmuş, Ar-Ge çalışmalarıyla bilgi kaynağı haline gelmiş, geleceğin savaş konseptleriyle ilgili çalışan böylesine değerli bir şirket, yabancıların eline geçmesinin önlenmesi, yatırımlarla yeni çalışmalarına ülkemize kazandırması amacıyla holdingimiz bünyesinde bulunan Cemd Savunma AŞ tarafından tüm hakları ve çalışmaları ile birlikte satın alınmıştır." dedi.

Cemd Savunma AŞ'nin sektördeki gücünü de arkasına alan Harp Arge AŞ'nin bundan sonra hızla başta Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçları olmak üzere yenilikçi teknolojileri esas alan ürünler geliştirmeye devam edeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası oluyor
07 Mart 2020 15:04		 Bahar Kalkanı Harekatı'na yerli ve milli silah damgası
06 Mart 2020 20:19
Yerli üretim roket Bahar Kalkanı'nda hedefleri imha ediyor
05 Mart 2020 16:43		 İkinci el telefona 'tramer' geliyor
04 Mart 2020 23:12
Hisar-A ve Hisar-O hangi işlevleri görecek
04 Mart 2020 17:13		 Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor
04 Mart 2020 13:29
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
04 Mart 2020 13:15		 BMW logosunu değiştirdi
04 Mart 2020 10:32
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
04 Mart 2020 00:55		 TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor
03 Mart 2020 22:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:28 - Sistinozis hastaları 'ağır engellilik raporu' talep ediyor19:23 - Türk uydu firmalarından ABD'ye çıkarma19:18 - Adalar'ın simgesi mimoza ağaçlarına dokunana ceza19:13 - Bileziklerini satarak başladı, milyonluk tesis kurdu19:08 - Suudi Arabistan Kabe'yi tavaf için yeniden açtı19:03 - Çocukların parktaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı18:58 - KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası18:53 - Yarış atlarına 'anne' dokunuşu18:48 - Şanlıurfa, 'antibakteriyel tulum' talebine yetişemiyor18:43 - Türk akademisyenden uluslararası başarı
18:38 - 'MİT mensubunun cenaze töreni uzaktan gizlice çekildi'18:33 - Yonca öğretmen, şampiyon kayakçılar yetiştiriyor18:28 - Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı18:23 - Otomotivde şubat ayının lideri belli oldu18:18 - Kadın subaylar hem vatanı koruyor hem hayat kurtarıyor18:13 - 8 ay sonra gelen trafik cezaları kabusları oldu18:08 - Muhtar, köy merasının gelirini ilkokula bağışladı18:03 - Hayatının hatasını yapan sürücüye 10 bin TL ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
İkinci elde baş döndüren artış
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 4
öğretmen 4
marteniçka 2
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken 1
modern kölelik 1
şu an çalan şarkı 1
dondurma 3
çekirge salatası 2
06.03.2020 khimki vs fenerbahçe maçı 4
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 3
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam