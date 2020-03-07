1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yonca öğretmen, şampiyon kayakçılar yetiştiriyor

Kayakta ulusal ve uluslararası çok sayıda başarısı bulunan Yonca Karademir, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ağrı İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde öğrencilerine tecrübelerini aktarıyor.
 07 Mart 2020 18:33
Yazdır
Yonca öğretmen, şampiyon kayakçılar yetiştiriyor

Ağrı'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin uluslararası yarışmalarda önemli dereceleri bulunan beden eğitimi öğretmeni Yonca Karademir, kendisi gibi şampiyon kayakçılar yetiştiriyor.

Lise yıllarında öğretmeninin yönlendirmesiyle kayaklı koşu sporuna başlayan Karademir, milli formayla çok sayıda Balkan ve Avrupa şampiyonlukları elde etti.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonluğuna 7 kez uzanma başarısı gösteren 26 yaşındaki Karademir, şimdilerde ise beden eğitimi öğretmeni olarak öğrencilerine tecrübelerini aktarıyor.

Son şampiyon özel sporcu Reşan Çetrez'in de antrenörü

Yonca Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak yaptığı yıllarda başarılarıyla iz bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kayağın farklı ve zor bir spor olduğunu ifade eden Karademir, şöyle konuştu:

"Kayak branşında Avrupa FIS Kayaklı Koşu Kıta Kupası ve Balkan şampiyonuyum. En son 2016 yılında Türkiye Şampiyonu olduktan sonra bazı nedenlerden dolayı spora küstüm ve bıraktım. Tamamen çocuklar üzerinde yoğunlaşmaya başlayıp içimdeki kırıklığı çocuklar üzerinden bir yerlere getirmeye çalıştım. İlk meyvemi 2 senelik alt yapı çalışması sonrası aldım. Sporcularımız yavaş yavaş şampiyonluklara gidiyorlar. Özel sporcumuz Reşan Çetrez, kayaklı koşuda Ağrı'da ve Türkiye'de şampiyon oldu. Şu an Avrupa'daki yarışmalara hazırlanıyor."

"4 sporcuyla başladık ve şu an 10 sporcumuz var"

Karademir, çocukların sporu severek profesyonelliğe doğru adım attıklarını belirterek, öğrencilerini iyi yerlerde görmenin en büyük amacı olduğunu dile getirdi.

Öğrencileriyle dünya şampiyonluğu hayali kurduğunu aktaran Karademir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimle aram çok iyi ve kayakta ne versem 2 katını alıyorum. Göreve geldiğim ilk günde 4 sporcuyla başladık ve şu an 10 sporcuya çıktık. Amacım çocukları kayak, atletizm, cimnastik branşlarında geliştirmek. Profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. İşimi yaptım, hayatımda en güzel yerlere geldim. 2 özel sporcumuz var, 2'si de Türkiye Şampiyonu ve Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorlar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası
07 Mart 2020 18:58		 Saadet Öğretmen: İstismarın yüzde 75'i yakın çevreden
07 Mart 2020 15:45
Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
05 Mart 2020 19:36		 2020 MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı
05 Mart 2020 14:08
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
05 Mart 2020 08:57		 Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi
04 Mart 2020 19:27
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
03 Mart 2020 16:34		 Hayatını kaybeden Fatih öğretmene hüzünlü veda
29 Şubat 2020 16:24
28 Şubat mağduru öğretmen o günleri unutamıyor
27 Şubat 2020 20:28		 Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
27 Şubat 2020 16:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:28 - Sistinozis hastaları 'ağır engellilik raporu' talep ediyor19:23 - Türk uydu firmalarından ABD'ye çıkarma19:18 - Adalar'ın simgesi mimoza ağaçlarına dokunana ceza19:13 - Bileziklerini satarak başladı, milyonluk tesis kurdu19:08 - Suudi Arabistan Kabe'yi tavaf için yeniden açtı19:03 - Çocukların parktaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı18:58 - KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası18:53 - Yarış atlarına 'anne' dokunuşu18:48 - Şanlıurfa, 'antibakteriyel tulum' talebine yetişemiyor18:43 - Türk akademisyenden uluslararası başarı
18:38 - 'MİT mensubunun cenaze töreni uzaktan gizlice çekildi'18:33 - Yonca öğretmen, şampiyon kayakçılar yetiştiriyor18:28 - Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı18:23 - Otomotivde şubat ayının lideri belli oldu18:18 - Kadın subaylar hem vatanı koruyor hem hayat kurtarıyor18:13 - 8 ay sonra gelen trafik cezaları kabusları oldu18:08 - Muhtar, köy merasının gelirini ilkokula bağışladı18:03 - Hayatının hatasını yapan sürücüye 10 bin TL ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
İkinci elde baş döndüren artış
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşırı empati sendromu 4
ilker kaleli 1
06.03.2020 khimki vs fenerbahçe maçı 4
keman sesi 3
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 4
sanat sanat içindir 1
Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması 1
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 4
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 2
abdullah avcı 3
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam