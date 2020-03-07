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Yarış atlarına 'anne' dokunuşu

Türkiye'de sınırlı sayıdaki kadın seyislerden biri olan iki çocuk annesi Özlem Akça, atlara olan sevgisi ve işine hakimliğiyle erkek egemen bir meslek alanı olan seyisliği, kadınların da başarıyla yapabileceğini kanıtlıyor.
 07 Mart 2020 18:53
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Yarış atlarına 'anne' dokunuşu

Erkek egemen bir meslek olan seyisliği 3 yıldır başarıyla yapan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Özlem Akça, bir taraftan hemcinslerini bu meslek alanında cesaretlendirirken, diğer taraftan da "Kadınların altından kalkamayacağı iş yok." dedirtiyor.

Kırşehir'in bir köyünde doğup büyüyen ve çiftçi bir ailenin kızı olan Akça, kız meslek lisesinden mezun olduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Akça'nın kaderi, 2017 yılında bir akşam haber izlerken Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve İŞKUR ortaklığında hayata geçirilen "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi"ni öğrenmesiyle değişti. Projeye başvurduktan sonra Veliefendi Hipodromu'nda 47 gün seyislik eğitimi alan Akça, bugün Türkiye'de sayılı sayıdaki kadın seyislerden biri.

Özlem Akça, 3 yıldır TJK Silivri Aşım İstasyonu'nda mesleğini başarıyla yapıyor. Her gün yaklaşık 80 kilometre yol katederek iş yerine gelen Akça'nın görev yaptığı TJK Silivri Aşım İstasyonu'nda, yarışı bırakarak emekliye ayrılan aygırlar ve kısraklar yer alıyor.

Yeni yarış taylarının üretildiği istasyonda görev yapan Akça, işine olan hakimliğiyle erkek egemen bir meslek alanı olan seyisliği, kadınların da yapabileceğini kanıtlıyor.

"Anne olmak mesleğimde bir avantaj"

Atların da duyguları olduğunu dile getiren Akça, şu ifadeleri dile getirdi:

"Aksisi, huylusu, sakini... Onlarla özdeşleşmek güzel bir duygu. Annelik duyguları onlarla bir aradayken ağır basıyor. Atlara dokunup, hissetmek bambaşka bir şey. Anne olmak mesleğimde bir avantaj. Ben de iki çocuk annesiyim. Buraya binlerce kısrak geliyor. En az 50-60'ı anne oluyor. Onlarla o duyguyu yaşıyoruz. Doğum acılarını, sancı acılarını yaşıyoruz. Evlat sevgisini en güzel ifade eden hayvanlar atlar.

Seyis öncelikle ata baktığında ağrısı olup olmadığını, mutlu olup olmadığını anlayan kişidir. Seyis ilk önce atın gözle muayenesini yapar. Ayrıca atların medikal muayeneleri oluyor. Atları muayene alanına çekiyoruz. Onları veteriner hekimler ve tekniker arkadaşlar muayene ediyor. O işlem bitince atları padoklara salıyoruz. Ardından loca temizliği başlıyor. Suluklarını, yemliklerini kontrol ediyoruz. Temizlik işlemi bitince biz de istirahat ediyoruz."

"Mesleğimi kızlarıma da aşılamayı düşünüyorum"

Özlem Akça, 17 ve 10 yaşındaki kızlarının yaptığı işe şaşırdığını ama çok da mutlu olduklarını belirterek, "Mesleğimi kızlarıma da aşılamayı düşünüyorum. Onlara da at sevgisini vermek istiyorum. Aile olarak ileriye dönük hedeflerimiz var. Bayan seyis arkadaşlarımla ileride yetiştiricilik üzerine bir iş kurmayı istiyorum." dedi.

Seyisliği kadınlara tavsiye eden Akça, "Ben yapabiliyorum, herkesin yapmasını isterim. Kadınlar bu mesleği yapmaya korkmasın. Türk kadınları çok cesaretli ama o cesareti ortaya çıkaramıyoruz. Bunu ben başardım onların da yapmasını istiyorum. Emekçiyiz, üretiyoruz, yetiştiriyoruz herkese yapmasını tavsiye ederim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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