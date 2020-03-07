Türk uydu firmalarından ABD'ye çıkarma

Washington'da 9 Mart'ta kapılarını açacak fuar, 12 Mart'a kadar sürecek.

Uydu-uzay alanında en geniş kapsamlı ve katılımlı etkinlik olan Satellite 2020'de, özellikle takım uydu yatırımı yapan firmaların bulunması dolayısıyla Türkiye'den sektörün önde gelen firmaları yer alacak.

Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ve Profen'in stant açacağı fuarda, firmalar uydu teknolojilerine ilişkin ürünlerini sergileyecek.

Global trendleri takip ederek ve fuardan elde edilecek kazanımlarla teknolojik çalışmalara doğru yön vermek amacıyla deneyim kazanımı sağlanacak.

Haberleşme uydularına ilişkin görüşmeler yapılacak

Türksat AŞ tarafından bu yıl içinde fırlatılması planlanan Türksat 5A ile gelecek yılın ilk çeyreğinde uzayda yerini alacak Türksat 5B uydularına ilişkin görüşmeler yapılacak.

Türkiye'nin haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla 31 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek Türksat 5A uydusu Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kapsayan bir coğrafyada Ku frekans bandında hizmet verecek.

Servis Modül ve Haberleşme Modül üretimleri tamamlanarak her iki modülün mekanik birleşiminin ve antenlerin montaj faaliyetleri tamamlanan Türksat 5A uydusunun, uzay şartlarına uygun performans ve çevresel testleri devam ediyor.

Ku ve Ka frekans bandına sahip genişbant haberleşme uydusu Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Özellikle Ka frekans bandında 53 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesi ile Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika, Akdeniz'in büyük bir bölümü ve Ege Denizi'ni kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet sunacak.

Mevcut anten üzerinde AR-GE çalışmalarıyla kendi uyduları üzerinden çalışabilen, kara, hava ve deniz araçlarında kullanılabilen, uluslararası standartlara uygun, patenti Türksat'a ait, yerli ve milli, Ka Bant SOTM (Satcom On The Move) anten sistemleri de fuarda sergilenecek ürünler arasında bulunuyor.

Üretimi ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla uyumluluk testleri tamamlanan antenler aktif kullanılmaya başladı. Fiber ve GSM alt yapılarının olmadığı yerlerde, ekonomik ve yüzde 99,5 oranında kesintisiz iletişim sağlayan SOTM anteni, karada ve denizde uydu aracılığıyla internet bağlantısı sağlıyor.

Elektrikli haberleşme uydusu uluslararası pazarda

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapımında yer alan TUSAŞ da fuarda Göktürk Yenileme Uydusu, Göktürk 1 uydularını sergileyecek.

Coğrafi kısıtlama olmaksızın, dünya üzerinde herhangi bir bölgeden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyan Göktürk Yenileme Uydusu, Göktürk-1 uydusunda önemli teknik iyileştirmeler yapılarak üretildi.

Türk mühendisler ve yerli kabiliyetlerle geliştirilen Türksat 6A Haberleşme Uydusunun da tanıtılacağı fuarda, Ankara'da kurulan ortak girişim şirketi GSATCOM ile geliştirilen elektrikli haberleşme uydusu da uluslararası pazarın ilgisine sunulacak.

Uzay alanında birçok yeniliği bünyesinde barındıran "Small GEO Haberleşme Uydusu" kapsamında ABD'de uluslararası uydu operatörleriyle çok yönlü görüşmelerin yapılmasının planlandığı fuarda, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi ile uluslararası pazara uydu entegrasyon ve test hizmetleri sağlanması yönünde de görüşmeler yürütülecek.

Benzerleri dünyada gelişmiş sayılı ülkede bulunan söz konusu merkezle Türkiye'nin uzay sistemleri montaj, entegrasyon ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir oyuncu konumuna gelmesi hedefleniyor.

Profen Ar-Ge ürünlerini sergileyecek

Global bir şirket olarak hizmet veren Profen, fuarda AR-GE ürünlerini sergileyecek. Şirket, gözlem ve görüntüleme, uzaktan algılama, uydu iletişimi ve TT&C dahil tüm LEO, MEO ve GEO uygulamalarında kullanılan XY kaideli uydu anteni, acil durum haberleşmesinde kullanılan 1,8 metre uzunluğunda taşınabilir uydu anteni ile Eagle Eye Yönetim, Monitör ve Kontrol Sistemini tanıtacak.

Bölgesel ve proje bazlı iş birliği fırsatları görüşülecek

Fuarda bu yıl ilk kez yer alacak olan STM ise Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu (LAGARİ), Nano Uydu Platformu (Otomatik Tanımlama Sistemi Uygulaması Projesi), Mikro Aviyonik Güç Kaynağı Ünitesi, Aviyonik İşlemi Ünitesi (AVIOPRO), Uzay Kalifiye İşlemci Ünitesi (MIKROSATPRO), Uzay Kalifiye İşlemci Ünitesi (NANOSATPRO) ürünlerinin tanıtımını yapacak.

Mikro ve nano uydu platformları geliştirmekte olan ve müşterilerine takım uydular ile hizmet vermeyi amaçlayan STM, kendi uydularında kullanmak amacıyla geliştirdiği ürünlerin global satışı için de anlaşmalar yapıyor.

Diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi uydu-uzay alanında da ülkeye yetişmiş insan kaynağı konusunda katkı sağlayan STM, Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren diğer firmalarla kurulacak stantta ülkenin bu alandaki yetkinliklerinin tanıtımı hedefliyor.

Etkinlik süresince fuar katılımcısı olan firmalarla görüşmeler yapacak olan STM, uydu-uzay sektörünün ileri gelen firmalarının temsilcileriyle muhtemel bölgesel ve proje bazlı iş birliği fırsatlarını görüşecek.