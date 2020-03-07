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Manisa'daki asayiş operasyonunda 2 polis hafif yaralandı
Manisa'da 29 kişinin gözaltına alındığı asayiş operasyonunda 2 polis hafif şekilde yaralandı.
|07 Mart 2020 20:00
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Manisa'da 29 kişinin gözaltına alındığı asayiş operasyonunda 2 polis hafif şekilde yaralandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Cezaevi firarisi olan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Murat G'nin evine operasyonda ekipler, şüpheliyi yatak ve yorganların yer aldığı yüklükte saklanırken yakaladı.
Murat G. ve ailesi, polis ekiplerine direndikleri sırada, 2 polis hafif şekilde yaralandı.
Operasyonda farklı suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
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