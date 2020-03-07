1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödenecek

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki mahallelerde, telef olan hayvanların sayısını belirlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı.
 07 Mart 2020 20:04
Yazdır
Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödenecek

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki mahallelerde, telef olan hayvanların sayısını belirlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda enkaz altında bin 860 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayanın telef olduğu belirlendi.

Tespit çalışmaları sonrası, depremde hasar gören mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda, hak sahiplerine hayvanların bedeli hibe olarak ödenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hayatının hatasını yapan sürücüye 10 bin TL ceza
07 Mart 2020 18:03		 Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor
07 Mart 2020 17:23
Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor
07 Mart 2020 16:38		 Kadın polislerden havadan ve karadan denetim
07 Mart 2020 16:28
Nüfus müdürlüklerinde mesai saatleri uzadı
07 Mart 2020 15:41		 Siber polisler sosyal medyada 'koronavirüs' devriyesinde
07 Mart 2020 11:55
Sağlık Bakanlığı, Bölge Hizmet Gruplarını güncelledi
07 Mart 2020 11:46		 KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamaları için nereye başvurmalı
07 Mart 2020 10:20
THY uçakları, bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediliyor
07 Mart 2020 10:11		 Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı
07 Mart 2020 09:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Diyanet'te, 2018'den önce 4/B'li çalışanlarla ilgili önemli kadro kararı21:23 - Avrupa'da, yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor21:17 - New York'ta, Kovid-19 nedeniyle 'acil durum' ilan edildi21:11 - Irak'ta koronavirüs bulaşan kişi sayısı 55'e yükseldi21:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor21:01 - Özgecan'ın katilini öldürmüştü... Yine aynı cezayı aldı20:56 - İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı20:51 - Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu20:46 - Bu fabrikanın operatörlerin tamamı kadınlardan oluşuyor20:41 - Kapıkule'de ele geçirildi! Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira
20:36 - Türk kadın yüzücüden Güney Afrika'da büyük başarı20:30 - Akılalmaz olay! Satışa çıkardığı aracını satışa çıkardılar20:24 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi20:18 - Öğrencisini tokatlayan kadın antrenör hakkında inceleme20:13 - Rusya'da korona virüs vaka sayısı 14'e yükseldi20:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı20:04 - Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödenecek20:00 - Manisa'daki asayiş operasyonunda 2 polis hafif yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
İkinci elde baş döndüren artış
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
magnolia tatlısı 2
peter pan sendromu 5
yılmaz vural 3
sözlüğü güne çevirmek 3
keman sesi 3
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 2
çekirge salatası 2
wuhan shake 3
yeni kimlik kartına yapılan yoğun başvurular 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 4
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam