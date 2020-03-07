1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
 07 Mart 2020 20:08
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırması, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, kadınlarımızın eğitim alanında tüm olanaklara ulaşabilmelerini ve sağlık hizmetlerinden en ileri düzeyde yararlanmalarını sağlamak, çalışma hayatındaki yerlerini güçlendirmek, karar alma mekanizmalarına en yüksek düzeyde katılımlarını ve her alanda aktif temsilini yükseltmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın sorunlarının çözümünün toplumda bir anlayış birliği gerektiğini her vesileyle dile getiriyoruz. Eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınlarımızın söz sahibi olmaları, sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte eğitimli, özgüveni yüksek ve cesur kadınlarımız en büyük güvencemizdir. Her türlü ayrımcılığa, hak gaspına ve şiddete karşı mücadelelerinde kadınlarımıza destek verilmesi, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, küçük yaşlardan itibaren kız-erkek bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin bu şuurla yetiştirilmesi, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Temel haklar ve yükümlülükler açısından erkek ve kadın arasında herhangi bir ayrımcılığa yer olmaması gerektiğini hatırlatıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası asılsızdır'
07 Mart 2020 21:30		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor
07 Mart 2020 21:06
'Ateşkesin sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız'
07 Mart 2020 17:33		 Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
07 Mart 2020 16:43
Bakan Soylu, konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti
07 Mart 2020 15:29		 Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi
07 Mart 2020 15:17
'Kadının çalışmayı tercih etmesi kendi iradesidir'
07 Mart 2020 14:21		 'Okullarımızda ve üniversitelerimizde FETÖ unsurlarını tamamen temizledik'
07 Mart 2020 14:11
Soylu'dan göçmenlere: Havalar kurak, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz
07 Mart 2020 14:05		 'Aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız'
07 Mart 2020 13:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Diyanet'te, 2018'den önce 4/B'li çalışanlarla ilgili önemli kadro kararı21:30 - 'Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası asılsızdır'21:23 - Avrupa'da, yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor21:17 - New York'ta, Kovid-19 nedeniyle 'acil durum' ilan edildi21:11 - Irak'ta koronavirüs bulaşan kişi sayısı 55'e yükseldi21:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor21:01 - Özgecan'ın katilini öldürmüştü... Yine aynı cezayı aldı20:56 - İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı20:51 - Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu20:46 - Bu fabrikanın operatörlerin tamamı kadınlardan oluşuyor
20:41 - Kapıkule'de ele geçirildi! Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira20:36 - Türk kadın yüzücüden Güney Afrika'da büyük başarı20:30 - Akılalmaz olay! Satışa çıkardığı aracını satışa çıkardılar20:24 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi20:18 - Öğrencisini tokatlayan kadın antrenör hakkında inceleme20:13 - Rusya'da korona virüs vaka sayısı 14'e yükseldi20:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı20:04 - Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödenecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
İkinci elde baş döndüren artış
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni kimlik kartına yapılan yoğun başvurular 2
kukumav kuşu gibi 2
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 2
Hiferozmi 2
ruslardan ancak başka türlü dost olur 1
şu an çalan şarkı 1
sözlüğü güne çevirmek 3
sigaranın tadında ki değişim 8
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 2
çerezza kokteyl 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam