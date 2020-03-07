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Rusya'da korona virüs vaka sayısı 14'e yükseldi

Rusya'da korona virüs vaka sayısının 14'e yükseldiği öğrenildi.
 07 Mart 2020 20:13
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Rusya'da korona virüs vaka sayısı 14'e yükseldi

Rusya'da korona virüs vaka sayısının 14'e yükseldiği öğrenildi.

Moskova'daki Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu Önleme ve Mücadele Merkezi, Rusya'da 4 kişide daha korona virüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyururken, ülke genelindeki vaka sayısı 14'e yükseldi. Açıklamada, Rusya'nın Lipetsk şehrinde 3, St. Petersburg şehrinde ise 1 kişiye teşhis konulduğu belirtilirken, 4 kişinin de son seyahatlerini İtalya'ya gerçekleştirdiği ifade edildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, ülke genelinde 811 kişinin korona virüs nedeniyle gözlem altında tutulduğu ifade edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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