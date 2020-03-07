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Akılalmaz olay! Satışa çıkardığı aracını satışa çıkardılar

ELAZIĞ'da, 178 bin TL değerindeki otomobilini internetten satışa çıkaran Yunus Ataş'ın (35) kullandığı fotoğrafları alan bir kişi, farklı bir sitede aracı 135 bin TL'den satışa sundu. Durumu fark ederek şaşkına dönen Ataş, şikayetçi oldu.
 07 Mart 2020 20:30
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Akılalmaz olay! Satışa çıkardığı aracını satışa çıkardılar

ELAZIĞ'da, 178 bin TL değerindeki otomobilini internetten satışa çıkaran Yunus Ataş'ın (35) kullandığı fotoğrafları alan bir kişi, farklı bir sitede aracı 135 bin TL'den satışa sundu. Durumu fark ederek şaşkına dönen Ataş, şikayetçi oldu.

Elazığ'da meydana gelen olayda, Yunus Ataş, otomobilini satmak için internette ilan verdi. Ataş, aracına 178 bin TL bedel talep ederek, özelliklerini de belirtti. Bir süre sonra Ataş'ı arayan bir kişi, aracının başka bir internet sitesinden 135 bin TL'ye satışa verildiği söyledi. Bunun üzerine, ilana bakan Ataş, kendi aracını gördü. İlanı veren kişiyle mesajlaşma yoluyla irtibata geçtiğini anlatan Ataş, yazışmaları savcılığa iletip, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ataş, Biri aracımızın resimlerini internetten indirerek bir sitede yayınlamış. Bunu zaten yayınlandıktan kısa bir süre sonra fark ettik. O kişiyle irtibata geçtim. Daha sonra yazışmaları alıp savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundum. Öğrendiğim kadarıyla bir kişi benim aracımı almak için bu kişi ön ödeme de yapmış. Herkes bu konuda dikkatli olmalı. Emin olmayınca ücret ödemeyin dedi.

Ataş, olayın yaşanmasının ardından aracının satışına bir süre ertelediğini söyledi.
DHA
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