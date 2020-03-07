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Bu fabrikanın operatörlerin tamamı kadınlardan oluşuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında, forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor. Eğitim alıp, belge sahibi olan kadın operatörler, mesleklerindeki dikkatleri ve titizlikleriyle iş kazalarının da önüne geçiyor.
 07 Mart 2020 20:46
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Bu fabrikanın operatörlerin tamamı kadınlardan oluşuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında, forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor. Eğitim alıp, belge sahibi olan kadın operatörler, mesleklerindeki dikkatleri ve titizlikleriyle iş kazalarının da önüne geçiyor.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında çalışan 40 kadın forklift operatörü, emekleriyle takdir topluyor. 15 ton ağırlığındaki forklifti otomobil gibi kullanan kadın operatörler, 7 ton ağırlığındaki ürünleri naklediyor. Forklifti kullanmak için eğitim alıp, belge sahibi olan kadın operatörler, erkek meslektaşlarını aratmıyor. Kadın operatörlerin dikkati ve titizliği sayesinde de iş kazalarının önüne geçiliyor. Forklift Eğitmeni Fidan Dönmez Arslan, fabrikalarında 'Eğitim bizden, çalışmak sizden' sloganıyla başlayan eğitim süresince, 240 kadının forklift operatörlüğü eğitimi aldığını söyledi. Arslan, "Eğitimimiz 15 dönemdir devam etmekte, 3 ay sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Sürücü Kursu ve Starwood Akademi iş birliği ile operatörler belgelerini almaktadır. Eğitimler ile ilgili ücretler firmamız tarafından karşılanmaktadır. Şu anda firmamızda 40 kadın operatör çalışmaktadır. Erkekleri üzmek istemeyiz ancak kadınların daha dikkatli ve titiz olduklarını görüyoruz. Bu sayede iş kazası riski azalıyor. Forklift ağırlığımız 14.5 ton. Kadınlarımız bu operatörler sayesinde 7 ton ağırlığındaki ürünlerin naklini sağlıyorlar. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz" dedi.

'KADINLAR İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR'

Forklift operatörü Tülay Güneş, "Forklift operatörlüğü mesleği ilgimi çok çekti. 'Neden ben de bu işi yapmayayım?' dedim. Erkeklerin yaptığı işi yapabileceğimi düşündüm. Eğitimler sayesinde belgelerimizi aldık. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Forklift kullanmayı seviyorum. Kadınlar isterse her şeyi yapar" diye konuştu.

'BU İŞİ KADINLAR DA YAPABİLİR'

Forklift operatörü Bengül Özgün de "Forklifte merakım vardı. Birkaç kadının bu işi yaptığını görünce ben de başladım. Genelde erkeklerin yaptığı iş ama bunu isterse kadınlar da rahatlıkla yapabilir. Ben de 5 yıldır bu işi yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum" dedi.
DHA
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