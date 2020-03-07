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Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu

Kadıköy'de, veteriner hekim kadın tarafından iki köpeğin gece boyunca otomobilin içinde havasız bırakıldığı iddia edildi. Köpekleri o halde bulan hayvanseverlerin, veteriner hekime tepki gösterdikleri görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Veteriner hekim Sinem Karslı Parmaksızoğlu ise, tepki çeken iddialara ilişkin kendini savundu.
 07 Mart 2020 20:51
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Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Feneryolu Mahallesi'nde yaşanan olayda, özel bir klinikte veteriner hekimlik yapan Sinem Karslı Parmaksızoğlu, otomobilinde iki köpeği uzun süre havasız bıraktığı iddiasıyla hayvanseverlerin tepkisini çekti. Parmaksızoğlu ile bir grup hayvansever arasında bu nedenle yaşanan gerginliğin görüntüleri, sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki çekti. Görüntülerde hayvanseverlerin, aç ve susuz bırakıldıklarını iddia ettikleri otomobilin içindeki iki köpek ile hayvanseverlerin bir süre sonra otomobile gelen veteriner hekim Parmaksızoğlu'na sözlü olarak tepki göstermeleri yer alıyor.

VETERİNER HEKİM PARMAKSIZOĞLU İDDİALARA CEVAP VERDİ

Veteriner hekim Sinem Karslı Parmaksızoğlu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Biri kendisine, biri tedavi için kendisine bırakılan olmak üzere 2 köpeğin geceyi otomobilde geçirdiğini kabul eden Parmaksızoğlu, "İki hastamı, biri bana diğeri hasta sahibine ait, dün gece yanıma aldım. Evde gözlemlemek veya kontrollü beslemem gereken hayvanları arada bir yanıma aldığım oluyor. Onları da aldım, eve gitmek için yola çıktım. Daha sonra babam rahatsız olduğu için hastaneye gitmem gerekti. Hastaneye gittiğimde de acil bir durum sebebiyle orda kalmam gerekti. Dolayısıyla köpekler arabada kaldı. Hastaneye, kalacağımı bilerek gitmiş değilim. Arabada kaldılar ama zaten beslenmemeleri gerekiyordu. Çünkü bir tanesi 3-4 gün önce mide kanaması geçirmişti. Bu nedenle kontrollü beslenmesi gerekiyordu. Gece kafeste de olsa, evde de olsa beslenmemesi gerekiyordu. Diğer ufaklık da kontrollü beslenmesi gereken bir köpek. Otopark görevlisi, benim iznim olmadan aracımın kapısını açıp köpeklerin önüne sular koymuş. Mide kanaması geçiren köpek kusmuş bu nedenle. Daha sonra hayvanseverlere haber verilmiş. Gelenler beni dinlemeden üstüme saldırdılar. Cevap verecek bir durumum bile olmadı. Olaylar bu şeklide gelişti. Köpeklerin durumu iyi." diye konuştu.

"BEN HAYATIMI BU İŞE ADAMIŞ BİR İNSANIM"

Parmaksızoğlu, "Ben hayatımı bu işe adamış bir insanım. Eğer en ufak bir sıkıntı yaşayacağımı düşünsem farklı bir çözüm bulurdum. Can çekişiyor diye lanse edilen köpekler can çekişmiyor. Ateş'in sinirsel bir rahatsızlığı var bu yüzden seğirmeler ve kasılmalar oluyor. Napol'un da aynı hastalık ama onunki daha erken formunda. Gerekli tedavileri burada yapılıyor. Ateş'i ben sahiplendim. Ormanda üzerine tiner dökülerek zarar vermişlerdi. Bir arkadaşım bana getirdi ve ben sahiplendim. Dışarıya bırakmak istemedim. Napol de günlük buraya tedaviye geliyor." şeklinde konuştu.
DHA
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