İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı
|07 Mart 2020 20:56
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Mustafa Parlak (11), marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı. İzleyenleri duygulandıran Parlak, birinci seçildi.
Keçiborlu'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe, belde ve köylerde bulunan okullar arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kükürt İlköğretim Okulu'ndan katılan 4. sınıf öğrencisi olan Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak'ın oğlu Mustafa Parlak, marşı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı.
O anlarda Mustafa Parlak'ı dinleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı. Herkesin duygulandığı program sonrası Mustafa Parlak büyük alkış aldı. Yarışmada jüri heyeti Mustafa Parlak'ı ilçe birincisi seçti. Mustafa Parlak'ın il birinciliği için mücadele edeceği öğrenildi.
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