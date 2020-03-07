İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı

KHK'LILAR VE YAKINLARI, PASAPORT UYGULAMALARI İÇİN NEREYE BAŞVURMALI OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile pasaportları iptal edilen kamu görevlerinin, itirazlar ve diğer işlemler için İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlükleri ve Bakanlık bünyesinde oluşturulan 'Pasaport İdari Karar Komisyonu'na başvurması gerekmektedir.