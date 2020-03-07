1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Mustafa Parlak (11), marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı. İzleyenleri duygulandıran Parlak, birinci seçildi.
 07 Mart 2020 20:56
Yazdır
İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Mustafa Parlak (11), marşın 10 kıtasını okurken, hıçkıra hıçkıra ağladı. İzleyenleri duygulandıran Parlak, birinci seçildi.

Keçiborlu'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçe, belde ve köylerde bulunan okullar arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kükürt İlköğretim Okulu'ndan katılan 4. sınıf öğrencisi olan Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak'ın oğlu Mustafa Parlak, marşı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı.

O anlarda Mustafa Parlak'ı dinleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı. Herkesin duygulandığı program sonrası Mustafa Parlak büyük alkış aldı. Yarışmada jüri heyeti Mustafa Parlak'ı ilçe birincisi seçti. Mustafa Parlak'ın il birinciliği için mücadele edeceği öğrenildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu fabrikanın operatörlerin tamamı kadınlardan oluşuyor
07 Mart 2020 20:46		 Akılalmaz olay! Satışa çıkardığı aracını satışa çıkardılar
07 Mart 2020 20:30
Sistinozis hastaları 'ağır engellilik raporu' talep ediyor
07 Mart 2020 19:28		 Bileziklerini satarak başladı, milyonluk tesis kurdu
07 Mart 2020 19:13
8 ay sonra gelen trafik cezaları kabusları oldu
07 Mart 2020 18:13		 Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor
07 Mart 2020 17:58
İdlib gazisine kabin ekiplerinden doğum günü sürprizi
07 Mart 2020 17:48		 Yunanistan sığınmacıların umuduna 'ateş' ediyor
07 Mart 2020 17:38
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu
07 Mart 2020 17:18		 Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor
07 Mart 2020 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Fenerbahçe puanı 90+2'de kurtardı!21:51 - Diyanet'te, 2018'den önce 4/B'li çalışanlarla ilgili önemli kadro kararı21:30 - 'Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası asılsızdır'21:23 - Avrupa'da, yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor21:17 - New York'ta, Kovid-19 nedeniyle 'acil durum' ilan edildi21:11 - Irak'ta koronavirüs bulaşan kişi sayısı 55'e yükseldi21:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor21:01 - Özgecan'ın katilini öldürmüştü... Yine aynı cezayı aldı20:56 - İstiklal Marşı'nı okurken hıçkıra hıçkıra ağladı20:51 - Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu
20:46 - Bu fabrikanın operatörlerin tamamı kadınlardan oluşuyor20:41 - Kapıkule'de ele geçirildi! Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira20:36 - Türk kadın yüzücüden Güney Afrika'da büyük başarı20:30 - Akılalmaz olay! Satışa çıkardığı aracını satışa çıkardılar20:24 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi20:18 - Öğrencisini tokatlayan kadın antrenör hakkında inceleme20:13 - Rusya'da korona virüs vaka sayısı 14'e yükseldi20:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
İkinci elde baş döndüren artış
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 1
yalova belediyesi'nin ak parti'ye geçmesi 2
yorgunluktan gözleri ağrımak 2
Aşırı empati sendromu 4
Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması 1
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 4
magnolia tatlısı 2
eti karam gurme 4
Pinhani 2
mozaik pasta 1
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam