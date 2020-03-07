Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart Pazartesi günü Belçika'ya gidiyor.
|07 Mart 2020 21:06
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası asılsızdır'
07 Mart 2020 21:30
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı
07 Mart 2020 20:08
|'Ateşkesin sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız'
07 Mart 2020 17:33
|Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
07 Mart 2020 16:43
|Bakan Soylu, konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti
07 Mart 2020 15:29
|Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi
07 Mart 2020 15:17
|'Kadının çalışmayı tercih etmesi kendi iradesidir'
07 Mart 2020 14:21
|'Okullarımızda ve üniversitelerimizde FETÖ unsurlarını tamamen temizledik'
07 Mart 2020 14:11
|Soylu'dan göçmenlere: Havalar kurak, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz
07 Mart 2020 14:05
|'Aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız'
07 Mart 2020 13:48