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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart Pazartesi günü Belçika'ya gidiyor.
 07 Mart 2020 21:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart Pazartesi günü Belçika'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 09 Mart 2020 Pazartesi tarihinde Belçika'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

DHA
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