Irak'ta koronavirüs bulaşan kişi sayısı 55'e yükseldi
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55'e yükseldi.
|07 Mart 2020 21:11
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Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7'si Bağdat'ta 1'i Necef'te olmak üzere 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Yeni vakalarla ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısının 55'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, virüse yakalananlar ve temas ettikleri kişiler için gerekli işlem ve tedbirlerin uygulanmaya başladığı ifade edildi.
Irak'taki resmi sağlık verilerine göre, virüs nedeniyle ülkede 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastalığı yenerek taburcu edildi.
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