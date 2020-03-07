Diyanet'te, 2018'den önce 4/B'li çalışanlarla ilgili önemli kadro kararı
Rize İdare Mahkemesi, Temmuz 2018 öncesinde göreve başlamış olan 4/B'lilerin de 3+1 kadro düzenlemesinden yararlanması gerektiğine karar verdi.
|07 Mart 2020 21:51
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Rize İdare Mahkemesi, Temmuz 2018 öncesinde göreve başlamış olan 4/B'lilerin de 3+1 kadro düzenlemesinden yararlanması gerektiğine karar verdi.
Kararı Bölge İdare Mahkemesi onaylarsa emsal teşkil edecek.
İşte Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği karar
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