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Diyanet'te, 2018'den önce 4/B'li çalışanlarla ilgili önemli kadro kararı

Rize İdare Mahkemesi, Temmuz 2018 öncesinde göreve başlamış olan 4/B'lilerin de 3+1 kadro düzenlemesinden yararlanması gerektiğine karar verdi.
 07 Mart 2020 21:51
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Diyanet'te, 2018'den önce 4/B'li çalışanlarla ilgili önemli kadro kararı

Rize İdare Mahkemesi, Temmuz 2018 öncesinde göreve başlamış olan 4/B'lilerin de 3+1 kadro düzenlemesinden yararlanması gerektiğine karar verdi.

Kararı Bölge İdare Mahkemesi onaylarsa emsal teşkil edecek.

İşte Rize İdare Mahkemesi'nin verdiği karar
Memurlar.Net - Özel

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