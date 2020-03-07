İKM'lerin Barış Pehlivan'ı darp ettiği iddiaları yalanlandı
|07 Mart 2020 21:30
|Yazdır
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevinde darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "Silivri Cezaevi'nde bir gardiyanın Barış Pehlivan'ın sırtına vurarak darbettiği" iddiasının Silivri Cezaevi Savcılığınca incelendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu, tutuklu Barış Pehlivan'ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darbedilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir.
Tutuklu Barış Pehlivan veya avukatları tarafından cezaevi idaresine, cezaevi savcılığına bu konuda sözlü, yazılı herhangi bir müracaat olmamıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|8 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Mart 2020 00:01
|New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler
07 Mart 2020 22:43
|Sınıra obüs sevkiyatı
07 Mart 2020 21:41
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor
07 Mart 2020 21:06
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı
07 Mart 2020 20:08
|'Ateşkesin sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız'
07 Mart 2020 17:33
|Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
07 Mart 2020 16:43
|Bakan Soylu, konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti
07 Mart 2020 15:29
|Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi
07 Mart 2020 15:17
|'Kadının çalışmayı tercih etmesi kendi iradesidir'
07 Mart 2020 14:21