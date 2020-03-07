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Fenerbahçe puanı 90+2'de kurtardı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
 07 Mart 2020 22:00
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Fenerbahçe puanı 90+2'de kurtardı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Konuk ekibin gollerini 45. dakikada penaltıdan Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2'de Serdar Aziz kaydetti

Memurlar.Net
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