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Tek kişi olarak başladı, 60 kadına ekmek kapısı açtı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 4 yıl önce emekli olan hemşire Yurdagül Bozkurt (55), evde başladığı işi kooperatife dönüştürüp, geçen yıl açtığı atölyede köylü kadınları bir araya topladı. Atölyede çalışan 60 kadın yaptıkları el işleri ile ev ekonomisine katkı sağlıyor.
 07 Mart 2020 22:06
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Tek kişi olarak başladı, 60 kadına ekmek kapısı açtı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 4 yıl önce emekli olan hemşire Yurdagül Bozkurt (55), evde başladığı işi kooperatife dönüştürüp, geçen yıl açtığı atölyede köylü kadınları bir araya topladı. Atölyede çalışan 60 kadın yaptıkları el işleri ile ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Evli, 3 çocuk annesi Yurdagül Bozkurt, 36 yıl hemşirelik yaptıktan sonra Koçarlı Aile Sağlığı Merkezi'nden emekli oldu. Aslen Eskişehirli olan Bozkurt, emekli olmasının ardından eşinin memleketi olan Koçarlı'ya 14 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'ne yerleşti. Buradaki evinde, tek başına başladığı el işini mahalledeki 10 kadınla birlik oldu evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek Arnavut oyası, dikiş nakış ve elbise dikimi ile daha da geliştirdi. Bir süre sonra mahalledeki kadınlarda işe evlerinden destek verince, 1.5 yıl önce S.S. Koçarlı Büyük Menderes Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ni kurdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile beldeyken Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Yeniköy'ün belediye eski binasının bir bölümü kooperatifin atölyesi oldu. Gerekli malzeme desteğinin de yapılmasıyla kadınlar üretim yapmaya başladı. Yaptıkları ürünleri başta İstanbul olmak üzere, Denizli ve İzmir'deki bazı firmalara pazarladı. Yıllık 15 bin civarında ürün üreten kooperatif bünyesindeki 60 kadın, ev ekonomilerine de katkı sağlamaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü'nün de desteği ile Efeler ilçesinde satış yeri açacak olan kooperatifte, bunun yanında köylü kadınlara her türlü eğitim veriliyor.

'KADINLAR ÜRETEREK DAHA MUTLU OLUYOR'

S.S. Koçarlı Büyük Menderes Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Yurdagül Bozkurt, "Çocukluğumdan beri el işlerine inanılmaz bir tutkum vardı. Ailede, el işine her zaman çok önem verdik. Daha sonraki yıllarda ise bu hobim oldu. Hemşirelikten 4 yıl önce emekli oldum ve eşimin doğup, büyüdüğü kırsal mahalleye yerleştik. Burada da 'Kadın isterse' dedik ve bir kadının neler yapabileceğini gösterdik. Önce evimizin bir bölümünü atölye yaptık. Ancak zamanla burası bize yetmez oldu. Daha sonra ise Yeniköy eski belediye binasının bir bölümüne taşındık ve burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada birbirimize daha iyi kenetlendik ve kısa sürede çok yol aldık. Kadınların üreterek daha mutlu olduğunu gördük. Oturan ve oy veren bireylerin dışında, üreterek ülkesine katkı sağlayan kadınlar oldu. Üreten kadın mutlu kadın; mutlu kadın, mutlu çocuklar ve mutlu çocuklar da mutlu bir dünya diyoruz" dedi.

'BURADA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Kooperatif üyesi Gönül Bozkurt da "Arkadaşlarla böyle bir şey yapmaya karar verdik. Her türlü el işini yapıyoruz. Köydeki kadınlarda herkes gelip bize yardım ediyor ve ücretini alıyorlar. Bu işe girmeden önce ev kadınıydım. Üniversite okuyan 3 çocuğum var. Kooperatif bizim için çok güzel. Evimize ekonomik olarak çok olmasa da katkı sağlıyoruz. Psikolojik olarak dana bana çok iyi geldi. Burada olmaktan mutluyuz" diye konuştu.
DHA
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