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Ünlü sanatçı hakim karşısına çıkmıştı! İşte aylık geliri

Önceki gün eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasında hakim karşısına çıkan şarkıcı Gülben Ergen, duruşmanın tutanaklarında aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi.
 07 Mart 2020 22:16
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Ünlü sanatçı hakim karşısına çıkmıştı! İşte aylık geliri

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, önceki gün eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasının duruşmasına katıldı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

"AYLIK GELİRİM 15 BİN TL"

Sunucu Erhan Çelik, boşandığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Gülben Ergen'in davası karara bağlandı.

Davadan beraat eden ünlü şarkıcı tutanaklarda aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi.

Memurlar.Net
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