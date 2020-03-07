Tek memurla çalışan şef, kalbine yenildi
Trabzon'da kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Yeşim Civil yasa boğdu.
|07 Mart 2020 22:21
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T rabzon'un Araklı Kaymakamlığında görevli, Araklı Milli Emlak Şefi Yeşim Civil,(41), Trabzon'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
haber61'in haberine göre; Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli iken daha sonra Araklı Milli Emlak Şef görevlisi olarak görev yapan Yeşim Civil'in arkadaşları, devamlı yoğun mesaiden şikayet ettiğini, bir memurla işlerin yürümediğinden yakındığını belirttiler.
Civil'in cenazesi Eynesil İlçesi'nde bugün ikindi namazı toprağa verilecek.
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