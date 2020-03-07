ASDEP mülakat listesi açıklandı
|07 Mart 2020 22:27
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) Alımı Sözlü Sınavına Katılacak adayların mülakat listesi yayınlandı.
20 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alım sınavı için başvurular 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.
Alanlara göre oluşan en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|
ALAN
|
EN YÜKSEK KPSS PUANI
|
EN DÜŞÜK KPSS PUANI
|
Çocuk Gelişimi
|
82,9175
|
74,1412
|
Aile ve Tüketici Bilimleri
|
82,5721
|
62,6896
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|
90,9774
|
80,6019
|
Sosyoloji
|
92,9172
|
81,7012
|
Psikoloji
|
90,3522
|
74,9984
|
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar
|
91,8292
|
80,1104
Değerlendirme sonucunu öğrenmek için; TIKLAYINIZTIKLAYINIZ
Adayların değerlendirme sonuç sayfasında belirtilen tarih ve saatte geçerli kimlikleri ile belirtilen adreste hazır bulunması gerekir.
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