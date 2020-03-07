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ASDEP mülakat listesi açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) Alımı Sözlü Sınavına katılacak adayların mülakat listesi yayınlandı.
 07 Mart 2020 22:27
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ASDEP mülakat listesi açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) Alımı Sözlü Sınavına Katılacak adayların mülakat listesi yayınlandı.

20 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alım sınavı için başvurular 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.

Alanlara göre oluşan en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ALAN

EN YÜKSEK KPSS PUANI

EN DÜŞÜK KPSS PUANI

Çocuk Gelişimi

82,9175

74,1412

Aile ve Tüketici Bilimleri

82,5721

62,6896

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

90,9774

80,6019

Sosyoloji

92,9172

81,7012

Psikoloji

90,3522

74,9984

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar

91,8292

80,1104

Değerlendirme sonucunu öğrenmek için; TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Adayların değerlendirme sonuç sayfasında belirtilen tarih ve saatte geçerli kimlikleri ile belirtilen adreste hazır bulunması gerekir.
Memurlar.Net
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