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Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı

Yunanistan sınır birlikleri, akşam saatlerinde göçmenlere çok sert gazlı müdahalede bulundu. Gazdan etkilenenlerin imdadına Sağlık Bakanlığı tarafından sınıra kurulan Sahra Hastanesi'nde görevli UMKE ekipleri yetişti.
 07 Mart 2020 22:33
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Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı

Yunanistan sınır birlikleri, akşam saatlerinde göçmenlere çok sert gazlı müdahalede bulundu. Gazdan etkilenenlerin imdadına Sağlık Bakanlığı tarafından sınıra kurulan Sahra Hastanesi'nde görevli UMKE ekipleri yetişti.

Yunanistan sınır birlikleri göçmenlere son günlerin en sert müdahalesinde bulundu. Sınırda bulunan çok sayıda göçmen atılan gaz bombalarından etkilenerek fenalaştı.

Çocuklar da dahil çok sayıda yaralıya ilk müdahale Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Sahra Hastanesi'nde yapıldı.

Gaz maskesi kullanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanları yaralılara müdahale edebilmek için büyük çaba sarf etti. Kendileri de gazdan etkilenen UMKE ekipleri yine de yaralılar müdahale de bulunmaya devam ediyor.

Sınır hattında olaylar devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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