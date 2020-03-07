Denizli'de üretilip, 85 ülkeye ihracat ediliyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, dünyada kekiğin dış ticaret hacmi yaklaşık 18 bin ton civarında olduğunu ve bunun yüzde 85'lik kısmının Türkiye tarafından karşılandığını kaydederek, "Kekikten yıllık yaklaşık 6 milyon dolar civarında gelir elde edilmektedir. Denizli'de üretilen kekikler 85 ülkeye ihracat edilmektedir" dedi.

Denizli'de "Kekik Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları" hakkında çiftçilere seminer verildi. Seminere, Ege İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin Şentürk, Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Hakan Örnek, muhtarlar, kekik üreticisi çiftçiler katıldı.

Seminerde konuşan Erkaya, Denizli'de ilk kekik üretimi için tohumların dağıtımı 1992 yılında gerçekleştiğini ve günümüze kadar ulaştığını belirtti. Denizli'de üretilen kekiklerin Dünya'ya ihracatının yüzde 75'lik kısmının Denizli'den olduğunu söyleyen Erkaya, "1992 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin ettiği kekik fidelerini üreticilere ulaştırmıştır. İlimize ilk kekiğin girişi 1992 yılında başlamıştır. Ardından 1998 ve 2000'li yıllarda üreticilere bedelsiz kekik tohumu dağıtımı gerçekleştirmiştir. Bu tarihten sonra kekik üretimi çiftçilerimiz tarafından benimsenerek ilimiz genelinde hızlı bir şekilde yayılış göstermiş. 2019 yılına gelindiğinde ise 145 bin dekar alana ulaşarak 16 bin ton kekik rekoltesi elde edilmiştir. Serbest piyasa koşullarında kilogramı 2019 yılında 8 ile 9 TL arasında alıcı bulmuştur. Kekik üretimi ile bu ürünü işleyip değerlendiren ve ihraç eden sanayi sektörü dışında sadece çiftçilerimiz yaklaşık 125 bin milyon TL gelir elde etmişlerdir. İlimizde başlıca kekik üretim alanları Pamukkale, Güney, Buldan, Çal ve Bekilli ilçelerimizdir yoğunluğun olduğu yerlerdir" dedi.

"Denizli'de üretilen kekikler 85 ülkeye ihracat ediliyor"

Erkaya, Denizli'nin önemli bir kekik ihracatçısı konumunda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Farklı sektörlerde kullanım alanı bulunan kekik, ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler dış ticaret içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Dünya'da kekiğin dış ticaret hacmi yaklaşık 17 ile 18 bin ton civarındadır bununda yaklaşık yüzde 80-85'i ülkemiz tarafından karşılanmakta ve yıllık yaklaşık 6 milyon dolar civarında gelir elde edilmektedir. Dış ticarete konu olan kekiğin yüzde 75'lik kısmı ise ilimiz tarafından karşılanmakta olup dünya kekik üretimi ve ticaretinde Denizli ayrı bir yere sahiptir. İlimizde üretilen kekikler 85 ülkeye ihracat edilmektedir. Sektörü geliştirmek amacıyla kekik ürün ihtisas borsası ve lisanslı depoculuk kurulması için ticaret borsamız ile çalışma yapıyoruz."

Program sunum gösterimlerinin ardından, çiftçiler sorularını Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ziraat yüksek mühendislerine sorarak cevap aradı. Program sonunda çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.