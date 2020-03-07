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New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler

Amerikan medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi. New York Times, Erdoğan'ı "Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider" sözleriyle tanımladı.
 07 Mart 2020 22:43
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New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler

Avrupa Diplomatik Masa Şefi Steven Erlanger, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili politikasını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Türkiye sığınmacılara sınırını açınca, Avrupa 2016'dan beri satın alınan zamanı kullanmadaki başarısızlığını ortaya koydu" yazan Erlanger, Türkiye'nin konuyla ilgili duruşunu övdü.

"TÜRK ASKERİ İDLİB'DE KATLİAMI ÖNLEDİ"

AB'nin garip bir ahlaki çatışma içinde olduğunu belirten Erlanger, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalıların görmezden gelmeyi seçtikleri problemleri çoğunlukla tek başına üstlenen bir lider olduğunu söyledi. Yazısında Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Erlanger, Türkiye'nin askeri güçlerinin İdlib'de olası toplu katliamı önlediğini belirtti.

Türkiye'nin 4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığına değinen Erlanger, AB'nin Suriye'deki halka 60 milyon euro, Atina'ya ise mevcut sığınmacı krizi için 700 milyon euro yardım yapacağını vurguladı.
Memurlar.Net
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