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Asrın projesinde sona gelindi: Seferler yeniden başlayacak

Trabzon Limanı'ndan yaklaşık 11 yıldır Rusya'ya yapılamayan Ro-Ro seferlerinin Akdeniz-Karadeniz yol projesinin tamamlanmasıyla hareketlenmesi bekleniyor.
 07 Mart 2020 22:54
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Asrın projesinde sona gelindi: Seferler yeniden başlayacak

Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan, bünyesinde, yaklaşık 50 direkt ve dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun, 2020 yılının ortalarında tam olarak ulaşıma açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Akdeniz-Karadeniz Karayolu Projesi'nin büyük bir bölümünün tamamlandığını belirterek projenin bitmesiyle yaklaşık 11 yıldır Trabzon'dan Rusya'ya yapılamayan Ro-Ro seferlerinin yeniden başlamasını umut ettiklerini söyledi.

Akdeniz üzerinden gelecek olan tırların projedeki karayolunu kullanarak Ordu ilinden geçeceğine dikkat çeken Ermiş, Samsun Limanı'ndan Rusya'ya ihracat yapan Trabzonlu firmaların yolun açılmasıyla birlikte Trabzon Limanı'nı tercih edeceklerini düşündüklerini belirtti.

Sochi Limanının kapanmasıyla yük trafiğinin Samsun Limanı üzerinden Novorossisk Limanı'na kaydığını belirten Ermiş, "2009 yılının Eylül ayında Ruslar, Trabzon-Sochi seferlerini Sochi Limanını kapatmakla bitirdi. Trabzon Limanı, Türkiye'nin bu kapsamda en büyük ihracat yapılan limanı olup bu manada bir numaraydı. Yılda yaklaşık 350 bin ton civarında Trabzon'dan Rusya'ya, Trabzonlu müteşebbisler tarafından ihracat yapılmaktaydı. Sochi kapanınca bu yük trafiği Novorossisk limanına kaydı. Samsun-Novorossisk, Trabzon-Novorossisk, Trabzon 20 mil avantajlı olmasına rağmen 330 kilometrelik karayolu bir dezavantaj arz ediyordu. Dolayısıyla bizim müteşebbisler maliyetleri artırdığı için Samsun Limanını kullanmaktaydı" dedi.

Yolun tamamlanmasıyla birlikte Trabzonlu ihracatçıların Trabzon Limanını tercih edeceğini kaydeden Ermiş, "Karadeniz'in, Akdeniz'e bağlanması projesi Osmanlı'dan 2. Abdülhamid döneminden beri düşünülen bir projedir. Bu yıl içerisinde tamamlanmış ve bitmiş olacak. Yani Ordu Akdeniz yolu açılmaya yakın. Samsun'a giden ihracatçılarımızdan bazıları bizimle görüşme yapmıştı. Dolayısıyla Ordu-Akdeniz yolu hem coğrafi şartlarda çok önemli bir avantaj sağlıyor hem de kış şartlarının ağır geçtiği günlerde güzergahta kolaylık sağlayacak. İkinci hususta Ordu'dan Karadeniz yoluna çıkılması Trabzon Samsun arasındaki dezavantajı minimize etmiş olacak. Dolayısıyla biz Samsun'a giden ihracatçılarımıza şunu söyledik. Trabzon'da geçmişte nasıl çalıştıysanız evinizdeki gibi hareket etme imkanı devam edecek. Yani aynı şartlarda devam edebilirsiniz. Dolayısıyla bu yolun büyük bir çoğunluğu tamamlandı az bir kısmı kaldı. Tamamlandığında ümit ediyoruz ki Trabzonlu ihracatçılarımız kendi limanlarını kendi istedikleri doğrultuda kullanmalarına imkan sağlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan 2008 yılında ihalesi yapılan Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun büyük bir kısmı tamamlandı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 818 kilometrelik yol; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçerek, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak. 5 ili direkt, 50 ili ise dolaylı ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere Ordu üzerinden ihracatta önemli rol sağlayacak.
İhlas Haber Ajansı
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