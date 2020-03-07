1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yemeğe böcek ilacı katıldığı iddiası! 9 kişi hastanelik oldu

Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
 07 Mart 2020 23:00
Yazdır
Yemeğe böcek ilacı katıldığı iddiası! 9 kişi hastanelik oldu

Küçükçekmece'de 9 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde yaşayan bir aile, yakınlarını akşam yemeğinde misafir etti.

Yemeğin ardından baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan aile fertleri, sağlık ekiplerince Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 9 kişinin, yemeğe yanlışlıkla katıldığı değerlendirilen böcek ilacından zehirlendiği belirtildi.

Polis ekipleri, ailenin yaşadığı binada inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar
07 Mart 2020 23:11		 Kapıkule'de ele geçirildi! Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira
07 Mart 2020 20:41
Manisa'daki asayiş operasyonunda 2 polis hafif yaralandı
07 Mart 2020 20:00		 Çocukların parktaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı
07 Mart 2020 19:03
KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası
07 Mart 2020 18:58		 Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07 Mart 2020 16:58
Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor
07 Mart 2020 16:48		 Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında
07 Mart 2020 16:33
Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor
07 Mart 2020 16:08		 Konya'da ambulans tırla çarpıştı: 3 personel yaralı
07 Mart 2020 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - 8 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:41 - Kadınların eğitim düzeyi yüksek olsa da gelir düzeyi artmıyor23:34 - Azmiyle felci yenip fizyoterapist oldu23:27 - 400 yıllık gelenek... 300 kuyu dolduruldu23:21 - Sayısal Loto'da büyük ikramiye Milas'a çıktı23:16 - Hayat mücadelesi ve azmiyle örnek oldu23:11 - Kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar23:06 - 'Dikkat acemi şoför' yazdı, zincirleme kazaya karıştı23:00 - Yemeğe böcek ilacı katıldığı iddiası! 9 kişi hastanelik oldu22:54 - Asrın projesinde sona gelindi: Seferler yeniden başlayacak
22:48 - Bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturma: Kadir Şeker22:43 - New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler22:38 - Denizli'de üretilip, 85 ülkeye ihracat ediliyor22:33 - Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı22:27 - ASDEP mülakat listesi açıklandı22:21 - Tek memurla çalışan şef, kalbine yenildi22:16 - Ünlü sanatçı hakim karşısına çıkmıştı! İşte aylık geliri22:11 - İsrail Savunma Bakanının Twitter hesabı hacklendi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 5
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 1
ilker kaleli 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 3
Pinhani 2
wuhan shake 3
kıtlama çay 4
05.03.2020 panathinaikos vs cska moskova maçı 1
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 4
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam