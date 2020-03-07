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'Dikkat acemi şoför' yazdı, zincirleme kazaya karıştı

Başakşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazada araçlardan bir tanesinin arka camındaki "Dikkat acemi şoför" yazısı dikkat çekti.
 07 Mart 2020 23:06
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'Dikkat acemi şoför' yazdı, zincirleme kazaya karıştı

Başakşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazada araçlardan bir tanesinin arka camındaki "Dikkat acemi şoför" yazısı dikkat çekti.

Kaza, akşam 22.00 sıralarında TEM otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey gişeleri istikametinde seyreden 34 LT 2979, 38 TU 485 ve 34 RS 2857 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak diğer araçların kontrollü geçmesini sağladı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan bir aracın arka camında bulunan yazı dikkat çekti. Otomobilin üzerinde 'Dikkat acemi şoför' yazdığı görüldü. Araçların çekilmesiyle kaza sonucu meydana gelen trafik yoğunluğu normale döndü.
İhlas Haber Ajansı
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