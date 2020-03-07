1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

400 yıllık gelenek... 300 kuyu dolduruldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 300 kadar kuyu, yazın buz gibi su içebilmek için Erciyes Dağı'nın eteklerinden getirilen kar ile dolduruldu. 400 yıllık geleneği sürdüren yöre halkı, çuvallarla taşıdıkları karları kuyulara bastı.
 07 Mart 2020 23:27
Yazdır
400 yıllık gelenek... 300 kuyu dolduruldu

Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar'da yaklaşık 400 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bin 200 kuyudan yaklaşık 300'ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Yöre halkı, bu yıl da kış bitmeden dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip, kuyulara bastı. Bölgede kuyuların büyük bölümü kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı.

Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.

'SU OLSA DA KUYULARI DOLDURUYORUZ'

Yöre halkından Mahmut Gengeç (60), "Bu bizde alışkanlık olmuş bir gelenek. Hacılar ilçemizde ne kadar su olsa da biz yine de bu kuyuları dolduruyoruz. Biz inşallah ölene kadar da bu kuyuları doldurmaya devam edeceğiz. Yaz aylarında Erciyes'te kar olmasa bile buralarda kar oluyor. Bu bizim yaklaşık 400 yıllık bir geleneğimiz. Ben kendimi bildim bileli biz bu kuyulara kar doldururuz. Geçmişte su sıkıntısı olduğu için her evin önünde su kuyusu olurdu. Bu kuyular kar ile doldurulup su ihtiyacı gideriliyordu. Biz bu geleneği mümkün olduğu kadar sürdürüyoruz" dedi.

'BU KARIN SUYU ÇOK LEZZETLİ OLUYOR'

Yıllardır kuyulara kar bastıklarını söyleyen Ali Osman Basma ise, "Ben 82 yaşındayım. Geçmiş dönemde su sıkıntısı olduğu için her evin önüne su kuyusu yapılırdı. Bu kuyulara kar basarak, yaz ayında suyunu içiyoruz. Kar yağdığı dönemde arkadaşlarla bir araya gelerek karları torbalara toplarız. O karları da kuyulara basıyoruz. Bu karın suyu çok lezzetli oluyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Dikkat acemi şoför' yazdı, zincirleme kazaya karıştı
07 Mart 2020 23:06		 Adalar'ın simgesi mimoza ağaçlarına dokunana ceza
07 Mart 2020 19:18
İstanbul'da koronavirüs var mı? İmamoğlu yanıtladı
06 Mart 2020 19:41		 Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı
06 Mart 2020 18:06
Bahçeyi temizlemek için yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti
06 Mart 2020 17:46		 'Şehir hastanelerinden memnuniyet oranı yüzde 98'
06 Mart 2020 16:19
CHP'li 1 il belediyesi el değiştirdi... Yeni Başkan Ak Parti'den oldu
06 Mart 2020 15:36		 Mehmetçiğe destek için yazdığı şiiri evinin balkonuna astı
06 Mart 2020 15:34
Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe
06 Mart 2020 14:47		 Salda Gölü'ndeki yapılar 'temelsiz' inşa edilecek
05 Mart 2020 20:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - 8 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:41 - Kadınların eğitim düzeyi yüksek olsa da gelir düzeyi artmıyor23:34 - Azmiyle felci yenip fizyoterapist oldu23:27 - 400 yıllık gelenek... 300 kuyu dolduruldu23:21 - Sayısal Loto'da büyük ikramiye Milas'a çıktı23:16 - Hayat mücadelesi ve azmiyle örnek oldu23:11 - Kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar23:06 - 'Dikkat acemi şoför' yazdı, zincirleme kazaya karıştı23:00 - Yemeğe böcek ilacı katıldığı iddiası! 9 kişi hastanelik oldu22:54 - Asrın projesinde sona gelindi: Seferler yeniden başlayacak
22:48 - Bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturma: Kadir Şeker22:43 - New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler22:38 - Denizli'de üretilip, 85 ülkeye ihracat ediliyor22:33 - Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı22:27 - ASDEP mülakat listesi açıklandı22:21 - Tek memurla çalışan şef, kalbine yenildi22:16 - Ünlü sanatçı hakim karşısına çıkmıştı! İşte aylık geliri22:11 - İsrail Savunma Bakanının Twitter hesabı hacklendi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yorgunluktan gözleri ağrımak 2
eti karam gurme 4
kıtlama çay 4
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 2
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 2
05.03.2020 panathinaikos vs cska moskova maçı 1
israil ile dost muyuz? 2
wuhan shake 3
yalnız kuş 3
peter pan sendromu 5
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam