Arjantin'de koronavirüsten ilk ölüm
|08 Mart 2020 06:24
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 virüsü nedeniyle öldüğü doğrulandı.
Ülkeye Kovid-19 belirtisi olmadan giriş yaptığı anlaşılan Guillermo Abel Gomez'in ve Fransa'dan döndükten 3 gün sonra ateş, öksürük ve boğaz ağrısı hissetmeye başladığı ve geçen perşembe gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Gomez'e yapılan test sonuçları, Kovid-19 virüsünden öldüğünü doğruladı.
Latin Amerika'da ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği Arjantin'de virüsü taşıyan 8, Şili'de 7, Ekvador'da 14, Brezilya'da 8, Meksika ve Peru'da 6, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişinin olduğu biliniyor.
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