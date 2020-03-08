Marmara'da korkutan deprem, İstanbul'da da hissedildi
Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|08 Mart 2020 07:42
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Merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen deprem Yalovalıları sokaklara döktü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21'de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova'da kuvvetli hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi. Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular. 17 Ağustos Marmara Depremi'ni de yaşayan Yalova'da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.
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