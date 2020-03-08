'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü
|08 Mart 2020 07:56
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 km uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda yeni hayatına başlamıştı. Okulda yaşayan ve önlük giydirilen Fındık, zaman zaman öğrencilerle birlikte derslere de katılıyordu. Medyanın da ilgisiyle birden Türkiye'nin gündemine oturan Fındık aynı gün hasta oldu. Sık sık veteriner kontrolünde iyileşmesi için çaba sarf edilen sevimli köpek Fındık'ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesinin de verdiği destekle Ankara'ya sevk edilmişti. Özel klinikte tedaviye alınan köpeğin yapılan muayenesinde 'gençlik hastalığı' teşhisi konuldu. Yaklaşık 14 gündür devam eden tedavi sürecini atlatamayan Fındık bugün geç saatlerde öldü. Veteriner Tekniker Yağmur Denli, Fındık'ın yapılan tedavilere rağmen gençlik hastalığını atlatamadığını kaydetti. Çok üzgün olduklarını ifade eden
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