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Türkiye'de 1.9 milyon kadın okuma-yazma bilmiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde açıkladığı "Türkiye'de Kadın" raporuna göre Türkiye'de hala 1 milyon 872 bin 537 kadının okuma-yazma bilmediğinin belirtildiği rapora göre, kayıt dışı çalışan kadın oranı da yüzde 42,1.
 08 Mart 2020 08:21
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Türkiye'de 1.9 milyon kadın okuma-yazma bilmiyor

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde açıkladığı "Türkiye'de Kadın" raporuna göre, kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 24,6; doğurganlık hızı ise 1,99. Türkiye'de hala 1 milyon 872 bin 537 kadının okuma-yazma bilmediğinin belirtildiği rapora göre, kayıt dışı çalışan kadın oranı da yüzde 42,1.

Rapordaki önemli başlıklar şöyle:

Nüfus 41 milyon

Türkiye'de 41 milyon 433 bin 861 kadın yaşıyor. Okuma-yazma bilmeyen kadınların yüzde 95,5'i 50 ve üzeri yaş grubunda. 6-24 yaş grubunda ise okuma-yazma bilmeyen 20 bin 784 kadın bulunuyor. Türkiye'de 4 milyon 488 bin kadın yalnızca okuma-yazma biliyor; 10 milyon 245 bin kadın ilkokul; 4 milyon 518 bin kadın ise yüksekokul veya fakülte mezunu. 430 bin 93 kadın yüksek lisans, 84 bin 270 kadın da doktora yapmış.

Okullaşma oranı 3-5 yaş grubu kız çocuklarında yüzde 38,7; 4-5 yaş grubunda yüzde 50,3;

5 yaş grubunda yüzde 67,2; ilkokulda yüzde 92; ortaokulda yüzde 93,6; lisede yüzde 83,8; üniversitede yüzde 46,3. Kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Çankırı ve Tokat.

Üniversitelerde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 50,32. Profesörlerin yüzde 31,95'i; doçentlerin yüzde 39,71'i; doktor öğretim üyelerinin yüzde 44,03'ü; araştırma görevlilerinin yüzde 50,85'i kadın. 196 üniversitenin yalnızca 19'unun rektörü kadın; kadın dekan oranı ise yüzde 20,05.

Okul öncesi öğretmenlerinin yüzde 94,4'ü, ilkokul öğretmenlerinin yüzde 64'ü kadınlardan oluşuyor.

81 İl Milli Eğitim Müdürü'nün üçü; 825 İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 12'si; 30 bin 832 okul müdürünün 2 bin 904'ü kadın.

İş gücüne katılım oranı yüzde 34,2

Türkiye'de istihdam edilen kadın sayısı 9 milyon 18 bin, iş gücüne katılma oranı yüzde 34,2. İşverenlerin sadece yüzde 8,7'si kadın iken, kendi hesabına çalışan kadınların oranı ise yüzde 17,8. Yüzde 13,9 olan kadın işsizlik oranı; 15-24 yaş grubunda yüzde 25,3'e çıkıyor.

Hakim çok ama savcı sayısı az

Toplam 14 bin 55 hakimin yüzde 45,87'si; 6 bin 561 savcının yüzde 14,41'i; Yargıtay'da görev yapan bin 320 hakim ve savcıdan yüzde 58'i; bölge adliye mahkemelerinde görev yapan bin 865 hakim ve savcıdan yüzde 31,5'i, Danıştay'da görev yapan 474 hakim ve savcıdan yüzde 50,6'sı kadın.

1 ayda 4 bin kadın sığınma evinde

3 bin 482 kapasiteli 145 konukevinden son 4 yılda 146 bin 401 kadın ve beraberindeki 100 bin 871 çocuk hizmet aldı.
2020'nin ilk ayında, 3 bin 766 kadın ve beraberindeki 2 bin 413 çocuk kadın konukevinde kaldı.
Milliyet
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