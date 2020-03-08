Kadın eliyle asayiş berkemal

Ordu'nun bir dönem kadına şiddet olaylarıyla gündeme gelen Mesudiye İlçesi'nde, şiddet olaylarının önlenmesi için başlatılan ve Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar'ın öncülük ettiği proje ile yüzde yüz başarı elde edildi. Fahri hemşerilik beratı verilerek görev süresinin sona ermesiyle başka bir ile tayin olan Şenay komutanın ardından ilçede geçen 5 yılda kadına şiddete dair tek bir olay dahi yaşanmadı. Küskünlüklerin de kalktığı ilçede aileler mutlu bir yaşam sürüyor.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM

Mesudiye'de kadına şiddet olayları yaşanması üzerine kaymakamlık tarafından 2013 yılında, 'Kadına Karşı Şiddet ve Çocuk İstismarcılığının Önlenmesi' projesi başlatıldı. Projenin koordinatörlüğüne ise Çavdar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar getirildi. İlçede evleri kapı kapı dolaşarak, kadına şiddet ve çocuk istismarcılığını bitirmek için çalışma yürüten Haydar, kadın ve erkeklerle görüştü. Proje ile ilçede sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlendi, camilerde vaazlar verilerek kadın ve erkekler bilgilendirildi, okullardaki kız ve erkek çocuklarda eğitildi. İlçede husumetli olan kişiler arasında diyalog ortamı oluşturulup barışçıl çözümlerde üretildi.

TEK BİR OLAY OLMADI

Fahri hemşehrilik beratı da verilen, görev süresinin ardından 2015 yılında başka bir ile tayin olan Şenay komutanın ayrıldığı ilçede, geçen 5 yılda kadına şiddete dair tek bir olay dahi yaşanmadı. üskünlüklerin de kalktığı ilçede kadın ve erkekler mutlu bir yaşam sürüyor.

PROJE TEMALI FİLM ÖDÜL ALDI

Yönetmen Elif Ovar, 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi rojesi' kapsamında Türkiye'nin ilk kadın karakol komutanı Şenay Haydar'ı konu alan 'Umudun Işığı' filmini çekti. Sinema filmi, İtalya'da, 2014 yılında 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Savunma Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görüldü. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "İlçemizde kadına karşı şiddet olayı artık bitti, Bizde elimizden geldiğince bu projeyi halen yaymaya devam ediyoruz" dedi.