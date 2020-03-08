Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
|08 Mart 2020 09:55
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 kişilik itfaiye eri alımında, sadece itfaiyecilik eğitimi alanlara hak tanıyarak, diğer kurumlara örneklik teşkil edecek bir ilan yayımladı.
Belediyeler, itfaiye eri alımında sıklıkla itfaiyecilik eğitimi almayanlara başvuru hakkı tanıyarak, itfaiye eğitimi alan bölüm mezunlarına haksızlık yapıyorlardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi geçen hafta 300 kişilik itfaiye eri personel alım ilanı yayımladı.
İlan metnine göre, sadece itfaiyecilik ve yangın eğitimi bölümü mezunları başvuru yapabilecektir.
İlk kez bir kamu kurumu, itfaiyecilik eğitimi almayan mühendis, mimar gibi bölüm mezunlarına başvuru hakkı tanımamıştır.
Ankara Büyükşehir belediyesi bu ilanıyla önemli bir örneklik oluşturmuştur, tebrik ediyoruz.
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