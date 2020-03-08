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Fabrika gibi okul, öğrenciler öğrenirken para kazanıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler öğrenirken para kazanıyor. Öğrenciler, okuldaki atölyelerde ürettikleri ürünler ile okulun döner sermayesine 2019 yılında 217 bin TL kazandırdı.
 08 Mart 2020 10:33
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Fabrika gibi okul, öğrenciler öğrenirken para kazanıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler öğrenirken para kazanıyor. Öğrenciler, okuldaki atölyelerde ürettikleri ürünler ile okulun döner sermayesine 2019 yılında 217 bin TL kazandırdı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta bir fabrikayı andırıyor. İtfaiye ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi, İç Mekan Tasarım ve Kuyumculuk bölümlerinin yer aldığı lisede üç bölümün öğrencileri kurulan atölyelerde hem eğitimlerini sürdürüyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sabun, yoğun çamaşır suyu, normal çamaşır suyu ve kireç çözücü gibi 18 çeşit ürün üretirken, diğer bölüm öğrencileri de yarı değerli süs taşları, yüzük, küpe, kolye ve tespih gibi hediyelik ürünleri el emeği ile işliyor.

Okul Müdürü Halis Karabulut, "Okulumuzda İtfaiye ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi, İç Mekan Tasarım ve Kuyumculuk olmak üzere 4 tane bölümümüz var. Bu bölümlerimizde atölyelerimiz var. Atölyelerimizde öğrencilerimiz öğrendikleri ile imalatlar yapıyorlar. Bu imalatlarımızı da döner sermayemizde satıp gelir elde ediyorlar. Öğrencilerimiz bu şekilde üretirken öğreniyorlar. Kuyumculuk alanımızda Türkiye'de olmayan taş atölyemiz var. Burada yarı değerli süs taşlarımızı imal ediyoruz. Yüzük, küpe, kolye ve tespih gibi taşlar imal ediliyor. Bunun dışında telkari imalatımız var. Bunun dışında yine öğrencilerimizin elle tasarladıkları diğer ürünlerimiz mevcut. Kimya alanında biraz daha geniş bir ürün yelpazesi var. Sıvı grubu dediğimiz deterjanların tamamını imal ediyorlar. Yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sabun, yoğun çamaşır suyu, normal çamaşır suyu ve kireç çözücü gibi daha sayacağımız 18'e yakın ürünümüz burada mevcuttur. Bunun dışında bu yıl ilk kez kimya atölyesinde zeytinyağlı doğal sabun üretimine başladık. Bu üretimden sonra zeytinyağı elimize almışken kremler yapalım istedik ve iki tane krem yaptık. Bunların dışında da doğal sirkeyi de çocuklarımızla birlikte üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karabulut, "Okulumuzda hangi bölümden olursa olsun mezun olan bir öğrenci kendi başına işletmesini açabilecek seviyeye gelmiş oluyor. Zaten okul olarak da iş yeri açma belgesini veriyoruz. 2 yıl içerisinde işyerini açabiliyor. İşyerini açtığı zaman KOSGEB'ten faizsiz 5 yıla kadar 360 bin TL'ye kadar destek alabiliyor. Bu aldığı destekle de evini geçindirecek, kendini idame ettirecek bir iş kurabilir ve bunların tamamını yapabilirler. 2019 yılında 217 bin TL'lik döner sermaye ürünü sattık. Buradan olan karımızda öğretmenler ve öğrenciler paylarını aldılar. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların dışında özel kurumlara ve bazı kamu kurum kuruluşlarına satışlarımız devam etmektedir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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