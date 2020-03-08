1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı
 08 Mart 2020 10:44
Yazdır
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Gece nöbetinden evine dönen Salın'ın kullandığı 38 ABF 724 plakalı otomobil, Kocasinan Caddesi'nde kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan Salın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

4. sınıf emniyet müdürü Salın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi
08 Mart 2020 12:31		 Dolandırıcıların ağına düştüler, araçlarını kaptırdılar
08 Mart 2020 10:55
Yunan güvenlik güçleri plastik mermiye tel mi yerleştiriyor?
08 Mart 2020 10:09		 Virüslüyüm diye hastaneyi birbirine kattı, gözaltına alındı
08 Mart 2020 09:41
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
08 Mart 2020 09:09		 Kargo aracını çalıp 2 milyonluk vurgun yaptılar
07 Mart 2020 23:11
Yemeğe böcek ilacı katıldığı iddiası! 9 kişi hastanelik oldu
07 Mart 2020 23:00		 Kapıkule'de ele geçirildi! Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira
07 Mart 2020 20:41
Manisa'daki asayiş operasyonunda 2 polis hafif yaralandı
07 Mart 2020 20:00		 Çocukların parktaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı
07 Mart 2020 19:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:06 - 112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı14:00 - Meslek dersleri öğretmenlerinin 'ilave eğitim öğretim tazminatına' dair resmi yazı13:58 - Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu13:43 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:40 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi13:33 - Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması13:25 - En fazla kadın esnaf olan ilimiz13:12 - Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti13:05 - Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı12:50 - Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu
12:37 - Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti12:31 - Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi12:24 - MSB: PKK'lı iki terörist teslim oldu12:19 - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'inci gününde12:11 - Emekliler özel bankalardan promosyon çıtasının 'şartsız' yükseltilmesini bekliyor12:04 - Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı11:57 - Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri11:44 - Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dışarıdan uzman çavuş alınmayacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Meteoroloji'den 'iç ısıtan' haber geldi
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip oylarını geri istedi
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sanat sanat içindir 1
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 2
dido frambuaz 5
balık olsaydım 4
bu gece erken uyuyacağım 5
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 4
kerim tekin 2
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
sigaranın tadında ki değişim 4
çekirge salatası 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam